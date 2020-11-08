بايدن يستعد لقرارات حاسمة بشأن كورونا.. بعد 20 يناير

يستعد فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لاتخاذ قرارات هامة بخصوص وباء كورونا الذي وصلت أعداد مصابيه في البلاد لمستويات قياسية.
فحتى إعلان فوز بايدن كان قريق الرئيس المنتخب يعملون بالفعل على مجموعة من القرارات الحاسمة في الفترة الانتقالية والتي تركز بشكل خاص على الرعاية الصحية والتعامل مع وباء كورونا، والذي كان الملف الرئيسي لحملته في الأشهر الأخيرة.
ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فقد قام فريق بايدن بتشكيل مجموعة عمل داخلية مكونة من حوالي ٢٠ خبيرًا في السياسة الصحية والتكنولوجيا للنظر في تطوير لقاح وتوزيعه، وتحسين البيانات الصحية وتأمين سلاسل التوريد، من بين أمور أخرى.
وقالت الصحيفة إنه من بين أولئك الذين يُتوقع أن يلعبوا دورًا رئيسيًا في الرعاية الصحية في إدارة بايدن، فيفيك مورثي، وهو جراح عام سابق في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، والذي كان مستشارًا خاصًا لبايدن بشأن الوباء.
ومن المتوقع أن يلعب دورًا عامًا كبيرًا في استجابة الإدارة الديمقراطية للفيروس، وتقديم المشورة بشأن ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي.
وقام مستشارو بايدن بتطوير خطط ستدخل حيز التنفيذ بمجرد توليه منصبه، بما في ذلك تكثيف الاختبارات، وضمان الإمداد الثابت لمعدات الحماية، وتوزيع اللقاح وتأمين الأموال من الكونجرس للمدارس والمستشفيات.
وسيظل ترامب يتحكم في الأجهزة الصحية في البلاد من المكتب البيضاوي حتى ٢٠ يناير/كانون الثاني، وهي فترة حاسمة لتفشي فيروس كورونا في البلاد، نظرًا لأن الإصابات قد وصلت بالفعل إلى مستويات عالية جديدة.
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