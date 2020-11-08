كوشنر ينصح ترامب بالاعتراف بهزيمته في الانتخابات

أكد مصدران أمريكيان مطلعان، الأحد، أن جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب نصحه بالاعتراف بهزيمته في الانتخابات.

وأكد المصدران لشبكة "سي إن إن" أن "كوشنر ، صهر ترامب، تواصل مع الرئيس بشأن التنازل عن الانتخابات".



ويصر ترامب على رفض الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، معلنا أنه "فاز بالأصوات القانونية".



وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "لقد فزت في الانتخابات الرئاسية وحصلت على 71 مليون صوت قانوني".

يأتي ذلك فيما أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة، بعد فوزه بولاية بنسلفانيا.

وكان ترامب أصدر بيانا، مساء السبت، أكد فيه أن "الانتخابات لم تحسم بعد"، مشيرا إلى أن منافسه "جو بايدن يتعجل إعلان فوزه زيفا".

وأضاف، أن "حملته سترفع دعوى في المحكمة الإثنين المقبل".

وشكك فريق الرئيس ترامب القانوني في نتائج الانتخابات الرئاسية.