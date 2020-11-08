رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون جو بايدن

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وثمن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في برقية التهنئة، العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وأعرب عن تمنياته للرئيس الأمريكي المنتخب بالتوفيق في مهامه القادمة.



وأكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وهنأ أيضاً الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في برقيتين مماثلتين، الرئيس الأمريكي المنتخب بالمناسبة نفسها.

وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن، أمس السبت، بالانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات.

ووفق النتائج غير النهائية، فقد فاز بايدن بـ(24) ولاية جمع خلالها (290) صوتا من المجمع الانتخابي.