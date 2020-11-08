الحظ يبتسم لبايدن والكلاب أيضا.. سكان جدد في البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وزوجته جيل ليسا الوحيدين اللذين سينتقلان إلى البيت الأبيض في 2021.

فانتخاب بايدن خلفا للرئيس الحالي دونالد ترامب، يعني أنه ستكون هناك حيوانات أليفة غابت عن البيت الأبيض لسنوات.



ومنذ انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة عام 2016، بقي البيت الأبيض بدون كلاب، ليكون أول رئيس لا يقتني هذه الحيوانات الأليفة في مقر الرئاسة.





تشامب وميجر

في منزله الكائن بشارع بنسلفانيا، يمتلك بايدن كلبين من فصيلة "الراعي الألماني" هما تشامب وميجر، وشاركت زوج الرئيس المنتخب جيل بايدن صورة لهما على حسابها في "تويتر" .

ووفق ما قرأته "دوت الخليج الإخبارية" في وسائل إعلام أمريكية، حصل بايدن على تشامب من مربي كلاب عام 2008 ، لكنه تبنى ميجر من جمعية "ديلاوير هيومن أسوسييشن" التي شكرها في تصريحات سابقة له لجهودها في تأمين بيوت للكلاب الضالة.





وفي تغريدة طريفة نشر بايدن على حسابه الرسمي في تويتر تغريدة ساخرة، كتب فيها "لندع الكلاب تعود إلى البيت الابيض".

وتضمنت تغريدة بايدن فيديو للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، يظهر فيه استغرابه من قبول فكرة تواجد كلب في أروقة البيت الأبيض.

وقبل بايدن، امتلك معظم الرؤساء حيوانا أليفا واحدا على الأقل ، حيث تشارك الرئيس السابق باراك أوباما وعائلته البيت الأبيض مع كلبين من فصيلة "الماء البرتغالية".

ولم يكن بايدن وحده الذي انهالت عليه التهاني بالفوز رئيسا للولايات المتحدة، بل نال الكلبان "تاشمب" و"وميجر" قسطا من هذا الاحتفاء.

فعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هنأ ناشطون بضيفي البيت الأبيض، فكتب أحدهم "أود أن أهنئ Champ و Major".

فيما شارك آخر صورة لكلبه كتب عليها "يمكن أن يرتاح تايسون الآن بمعرفة أن الكلاب كذلك عادت للبيت الأبيض".

هاريس والكلاب

وعلى الرغم من أن نائبة الرئيس المُنتخبة كامالا هاريس لا تمتلك حيوانات أليفة ، إلا أنها تبدو صديقة للكلاب، وهو ما أبدته في تغريدة لها عام 2019.

وكتبت قائلة "الكلاب مرحب بها دائما في مكتبي بمجلس الشيوخ".



