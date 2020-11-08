"الهروب المطلق".. تفاصيل أجمل رحلة بالكاريبي

لمحبي الرفاهية يقدم أحد الفنادق الكاريبية عطلة فاخرة في مجموعة من الأجنحة المطلة على المحيط الأطلسي مع خدمة الطائرات واليخوت الخاصة.

هناك في قلب جزر الكاريبي، حيث المحيط الأطلسي غرباً والبحر الكاريبي شرقاً، يقع لو بارتيليمي Le Barthelemy في جزيرة سانت بارتس، الفندق الذي يقدم حزمة "الهروب المطلق Ultimate Escapism" التي تتيح لعملائها فرصة للاستمتاع بإقامة سياحية خيالية في عزلة تامة بعيداً عن قلق وطوارئ فيروس كورونا المستجد.



يبذل الفندق الأنيق قصارى جهده لضمان حصول ضيوفه على عطلة فاخرة وفقاً لقوانين التباعد الاجتماعي، من خلال هذه الحزمة الجديدة التي تتضمن طائرة خاصة ويختاً خاصة وجناحاً فاخراً يحتوي على حمام سباحة كبير خاص أيضاً.



لجعل الحزمة السياحية الفندقية تنبض بالحياة، يتعاون Le Barthelemy مع خدمة الطائرات الخاصة Tradewind Aviation لتقديم خدمة "من الباب إلى الباب" من منزل الضيف إلى الفندق مباشرةً، وفقا لمجلة "Travel + Leisure" الأمريكية.

بعد ذلك، سيقوم الضيوف بتسجيل الدخول إلى أجنحتهم الفاخرة حيث يمكنهم الغطس في حمام السباحة الخاص بهم المطل على إطلالة بانورامية رائعة على المحيط قبل الخروج في المساء للذهاب في رحلة بحرية لا تنسى للاستمتاع بغروب الشمس على متن يخت خاص.

لكن لن تتوقف الفخامة والرفاهية تتوقف عند هذا الحد، إذ يمكن للراغبين في الحصول على حزمة أكثر ترفاً ترقية إقامتهم من خلال الوصول الخاص إلى واحة الفندق الشاملة المعروفة باسم Le Spa أو المنتجع الصحي.



أنشأ المنتجع الصحي، بالشراكة مع La Mer (أكثر العلامات التجارية المرغوبة للعناية بالبشرة في العالم)، ملاذاً حقيقياً

يتضمن حماماً تقليدياً وساونا وحمامات سباحة وعلاج مائي وصالون شاي.



كما سيحصل الضيوف الذين يقومون بترقية الباقة أيضاً على وصول حصري إلى أماكن صالة الألعاب الرياضية، والتي تعد موطناً لأفضل المدربين الجزيرة الكاريبية.

تشتهر سانت بارتيليمي، وهي جزيرة كاريبية ناطقة بالفرنسية تُعرف باسم سانت بارتس، بشواطئها ذات الرمال البيضاء، حيث تعد وجهة سياحية شهيرة خلال موسم العطلات الشتوية، وتتجه نحو السوق السياحي الفاخر.