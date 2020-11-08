لماذا باع أغنى رجل في العالم أسهم أمازون قبل فوز بايدن بساعات؟

قبل إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية بساعات باع جيف بيزوس مؤسس أمازون ما قيمته ثلاثة مليارات دولار من أسهم أمازون.

وفقًا لإفصاحات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، باع بيزوس يومي الإثنين والثلاثاء كما هائلا من أسهم شركته، وبعد استقطاع الضرائب، تقدر فوربس أنه سيحصل على 2.3 مليار دولار من عملية البيع، وهو لا يزال أغنى شخص في العالم مع صافي ثروة يقدر بـ189.6 مليار دولار.

وأظهرت سبع وثائق جديدة تم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الأربعاء في الوقت الذي كانت فيه الأسواق على وشك الإغلاق، أن بيزوس باع مليون سهم من أمازون هذا الأسبوع، أو نحو 1.8٪ من حصته.

وتم البيع عند تداول سهم أمازون بين 2950 و3075 دولارًا. وفقًا للإفصاحات، تعد عملية البيع هذه جزءًا من خطة محددة مسبقًا لبيع أمازون وفقًا لقوانين التداول الداخلية.

حصة بيزوس

هذه هي المرة الثالثة هذا العام التي باع فيها بيزوس أسهم أمازون بما يقدر بمليارات الدولارات. يمتلك الملياردير الآن 10.6٪ من أسهم الشركة. في أغسطس/آب الماضي، باع ما قيمته 3.1 مليار دولار من أسهم أمازون.

وفي الأسبوع الأول من فبراير، باع ما تزيد قيمته على 4 مليارات دولار من أسهم أمازون. ما يجعل مجموع ما باعه يزيد على 10 مليارات دولار من أسهم أمازون في عام 2020 وحده.

أعمال خيرية

قدم بيزوس التزامات مختلفة في السنوات القليلة الماضية في ما يتعلق بالعمل الخيري. فقد أعلن تخصيص 10 مليارات دولار لصندوق بيزوس للأرض Bezos Earth Fund لمكافحة تغير المناخ في فبراير/شباط الماضي، رغم أنه لم يعلن أي تفاصيل حول العطاء المخطط له.

كما وعد بمنح ملياري دولار في 2018 لتمويل الجمعيات الخيرية القائمة لمساعدة العائلات المشردة، وبدء شبكة من مؤسسات التعليم قبل المدرسي "الحضانات" غير الربحية المستوحاة من نظام مونتيسوري للأحياء منخفضة الدخل. افتتحت أول أكاديمية لبيزوس في أكتوبر/تشرين الأول في بلدة جنوب سياتل، واشنطن ، حيث يقع مقر الشركة.