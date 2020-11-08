كيف يرى عمالقة التكنولوجيا فوز بايدن برئاسة أمريكا وموقفهم من ترامب؟

هنأ الرؤساء التنفيذيون لعمالقة التكنولوجيا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام"، قال الرئيس التنفيذي لأمازون Amazon، جيف بيزوس، إن فوزهما يدل على أن "الوحدة والتعاطف واللياقة ليست سمات من حقبة ماضية".



وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، كانت علاقة بيزوس متوترة مع الرئيس دونالد ترامب طوال فترة رئاسته؛ إذ استهدف ترامب بيزوس مرارا وتكرارا بسبب ملكيته لصحيفة واشنطن بوست، فضلا عن سجل ضرائب أمازون وعلاقته بخدمة البريد.

من جهته، قال مؤسس شركة مايكروسوفت Microsoft، بيل جيتس، المعروف بانتقاده الصريح لاستجابة ترامب لوباء كورونا المستجد، إنه يتطلع إلى "العمل مع الإدارة والقيادات الجدد من كلا الطرفين في الكونجرس في ما يتعلق بالسيطرة على الوباء المتفشي".

ونشر مدير مايكروسوفت، براد سميث، مدونة هنأ فيها بايدن وهاريس داعيا بالوحدة في أنحاء البلاد. وقال: "إذا كان علينا المضي قدما كدولة، يجب علينا بناء جسور جديدة لإغلاق الفجوات التي تفرقنا".

كما هنأت مديرة العمليات في فيسبوك Facebook، شيريل ساندبرج، وزوجة الرئيس التنفيذي لفيسبوك، بريسيلا تشان، هاريس بفوزها التاريخي إذ أصبحت أول سيدة ذات بشرة سوداء وأول شخص من أصل أمريكي جنوب آسيوي يتم انتخابه نائبا للرئيس.

وكتبت ساندبرج عبر فيسبوك: "بعد بضعة أيام طويلة، نعرف الآن أن جو بايدن هو رئيسنا التالي، ولأول مرة منذ 231 عاما، يكون نائب رئيسنا المقبل من أصحاب البشرة السوداء وسيدة من أصل أمريكي جنوب آسيوي هي أحد أبناء المهاجرين".

واحتفلت لورين باول جوبز، مؤسسة Emerson Collective وأرملة مؤسس آبل Apple، ستيف جوبز، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بفوز بايدن وهاريس ووصفته بـ" تحطم السقف الزجاجي مرة واحدة وإلى الأبد".

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو Cisco، تشاك روبينز، في تغريدة أن الشركة تتفق مع اعتقاد بايدن وهاريس بأننا يجب أن نبني مستقبلا أكثر شمولا للجميع.

واحتفى الرئيس التنفيذي لشركة بوكس Box، آرون ليفي، بفوز بايدن وهاريس عبر سلسلة من التغريدات قال في إحداها إن فوزهما دليل عظيم على التنافسية الأمريكية.

وأضاف أن التجارة والأعمال تحتاج إلى استقرار السوق وعلاقات تجارية عالمية لا تتغير لمجرد نزوة، بالإضافة إلى الموهبة من كل مكان، والتخطيط بعيد المدى وعدم وجود إلهاءات مستمرة".

كما أعرب ستيف كيس، الرئيس التنفيذي لـ Revolutionومؤسس AOL عن سعادته لانتخاب بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة".