إيفانكا وهالي وكروز.. أبرز "ورثة" ترامب بالرئاسة 2024

مع استعداد الرئيس دونالد ترامب لمغادرة البيت الأبيض ربما يواجه الجمهوريون فراغا أثناء تحديد الزعيم الجديد للحزب في انتخابات عام 2024

فرحيل ترامب عن المشهد يفتح الباب أمام عدد من المرشحين المحتملين الذين جاءوا تحت حكم الملياردير الزئبقي، والذين سيتنافسون على وراثة الحركة التي أنشأها، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.



أسلوب ترامب

وقالت الخبيرة الإعلامية آن كولتر، وهي من الداعمين الأصليين لترامب، للصحيفة، إنه:"لم يخسر أنصار ترامب، ماجا (الأحرف الأول من شعار حملة ترامب اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) نحن بحاجة إلى ترامبيزم (أسلوب ترامب) بدون ترامب".

ويبدو أن قائمة الحزب تضم عددا من المرشحين؛ أبرزهم ترامب نفسه وابنته إيفانكا، والسيناتور تيد كروز، والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي.

حاكم ولاية فلوريدا

راهن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (42 عاما) بكل ما لديه على ترامب خلال الانتخابات التمهيدية عام 2018، وتحدى استطلاعات الرأي ليهزم خصمه الديمقراطي أندرو جيلوم.

كما تحدى ديسانتيس، التحذيرات الرهيبة من الليبراليين في فلوريدا أيضًا بقوة لإعادة فتح ولايته وتمكن من تجنب موجات جديدة مدمرة من فيروس كوفيد-19.

وتقول آن كولتر، وهي أيضاً من أنصار ديسانتيس، إن "مع وجود عدد سكان أكبر من ولاية نيويورك، وكثير من كبار السن، تحت حكم ديسانتيس، شهدت فلوريدا عددًا أقل من الوفيات دون تدمير الاقتصاد".

وأضافت: "لقد منع تحول احتجاجات "حياة السود مهمة" إلى أعمال شغب مدمرة من خلال تعهده بتوجيه تهم جنائية لإسقاط التماثيل أو عرقلة حركة المرور.. إنه واضح، ولكن ليس متعجرفًا، مثل الملياردير ميت رومني".

السيناتور تيد كروز

إذا كان هناك صاحب مركز ثاني في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2016، سيكون السيناتور تيد كروز، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وفاز عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس بأصوات المجمع الانتخابي لولاية أيوا وكان المنافس الوحيد لترامب على مسافة قريبة من الملياردير.

ورغم ما عرف عنه بأنه كان لا يحظى بإعجاب أو تأييد أي من زملائه في مجلس الشيوخ في الحزب الجمهوري في ذلك الوقت، عمل كروز (49 عاما) بجد على صورته وتعامل بلطف مع زملائه في مجلس الشيوخ.

كروز يملك أيضًا حسابا نشطا على "تويتر"، يحظى بأكثر من 4 ملايين متابع، وكان بطلًا لحرية التعبير عبر الإنترنت.

وعنه قال لوك طومسون، الخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري للصحيفة "أعتقد أن تيد كروز هو المرشح الأوفر حظًا وسيكون من الصعب جدًا الفوز عليه في أيوا، سيكون مرشحًا رائعًا".

تاكر كارلسون

ويعتبر تاكر كارلسون (51 عاما) مضيف وقت الذروة في قناة "فوكس نيوز" ونجم الأخبار الأكثر مشاهدة على شاشة التلفاز في الولايات المتحدة حاليا.

كان برنامجه "تاكر كارلسون الليلة" يشاهد بانتظام في البيت الأبيض. وفي مارس /آذار الماضي، ذهب كارلسون إلى منتجع "مار لاجو" المملوك لترامب في فلوريدا ليوجه إليه تحذيرًا صارمًا بشأن كوفيد -19 قبل أيام فقط من إعلان الرئيس حالة الطوارئ.

والوقت الراهن، ينظر أعداء ترامب إلى كارلسون بخوف، ففي سبتمبر/أيلول 2019، أنتجت صحيفة نيويورك تايمز عمودًا كاملاً يتخيل إدارة كارلسون، وعلى رأسها المضيف نفسه باعتباره "المدمر الحرفي".

نيكي هالي

انجذب الكثير ممن لم تروقهم ميول ترامب الأكثر انعزالية إلى الترشيح المحتمل لنيكي هالي. ويأمل الكثيرون في أن تتمكن حاكمة ساوث كارولينا، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة من إعادة بناء الثقة مع حلف شمال الأطلسي"الناتو" والتحالفات الأمريكية الأخرى حول العالم.

ويبدو أن هالي (48 عاما) هي المرشحة المفضلة لدى الملياردير الجمهوري، والمتبرع الكبير رونالد لاودر، الذي كرمها العام الماضي بجائزة في المؤتمر اليهودي العالمي، الذي يتولى رئاسته.

قال لاودر لهالي خلال الحفل، إنه: "لن تكوني قادرة على الراحة لأننا نتوقع أشياء أعظم منك"، كما وصفها بأنها "ربما تكون أكثر امرأة شجاعة في أمريكا اليوم".

وبالنظر إلى أنها امرأة ملونة، ربما يحطم انتخاب هالي في عام 2024 العديد من الحواجز غير المرئية" في المجتمع الأمريكي.

ترامب وأسرته

لا يوجد شيء يمنع الرئيس ترامب (74 عاما) من العودة السياسية، فلن يكون أكبر سنا في عام 2024 من الرئيس المنتخب جو بايدن الآن.

ترامب حصل على أصوات أكثر من أي مرشح رئاسي جمهوري في التاريخ ومن المرجح أن يسعى عدد قليل من الطامحين للحزب الجمهوري إلى تحدٍ مباشر له على غرار عام 2016.

كما لن يكون الأمر غير مسبوق، فمن المعروف أن الرئيس الراحل جروفر كليفلاند قضى فترتين غير متتاليتين من عام 1885 إلى عام 1889 ثم ولاية أخرى من عام 1893 إلى عام 1897.

كما أشار الكثير من اليساريين، فإن انتخابات عام 2020 لم تكن رفضًا لترامب بقدر ما كانت خسارة بفارق ضيق لرجل أثبت أنه غير مستساغ بما يكفي لشريحة حرجة من ائتلافه.

في هذا الإطار، قال شون سبايسر، السكرتير الصحفي السابق لترامب إن رئيسه السابق سيكون المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية لعام 2024، مضيفا: "لديه قاعدة بصلابة الصخر، لا أعتقد أن أي أحد يستطيع أن يقترب".

وإذا لم ينتهز ترامب نفسه الفرصة، فمن المحتمل أيضًا أن يتولى ولديه السياسيين دونالد جونيور، وإيفانكا ترامب، المسؤولية.

ولطالما عمل جونيور ترامب كبديل خارجي عن والده عبر الإنترنت وفي الصحافة ويرتبط بقوة بقاعدته، كما تتمتع إيفانكا ترامب بسنوات من الخبرة الإدارية في جعبتها كمستشارة لوالدها في البيت الأبيض.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، أمس السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا، حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات.

ووفق النتائج غير النهائية، فقد فاز بايدن بـ(24) ولاية جمع خلالها (290) صوتا من المجمع الانتخابي.