أبرزها صفر.. انتخابات الرئاسة الأمريكية في 10 أرقام

انتزع الديمقراطي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، أمس السبت، بنصر كبير حققه على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بعد معركة انتخابية شرسة.

معركة لم تحسم نتيجتها إلا بعد أيام من إغلاق صناديق الاقتراع، ولا تزال حتى الآن أصداؤها من خلال عدم اعتراف الرئيس الخاسر دونالد ترامب بنتيجتها.



وفيما يلي 10 أرقام تسهم في شرح الانتخابات الأمريكية التاريخية التي أجريت وسط جائحة كورونا العالمية وركود اقتصادي عالمي، والبيانات مستقاة من أرقام التصويت التي أتيحت منذ عصر يوم أمس السبت.

65 مليونا

جعلت أزمة كورونا الاقتراع بالبريد هو الاختيار المتاح لنحو 65 مليون أمريكي، وهو عدد يقترب من نصف من أدلوا بأصواتهم.

وأيضا كانت الزيادة الكبيرة في التصويت بالبريد والذي تابعه مشروع الانتخابات الأمريكية، أكبر من طاقة العاملين في الانتخابات في كثير من الولايات، ما تسبب في بطء عملية الفرز، وجعل العالم يحبس أنفاسه لأيام في انتظار الفائز.

18 %

من حزام الصدأ، وهي راست بيلت في شمال شرق الولايات المتحدة، إلى حزام الشمس، وهي صن بيلت ما بين جنوب شرق وجنوب غرب الولايات المتحدة، حصل بايدن على أصوات أكثر من الأصوات التي حصل عليها ترامب في الضواحي والمناطق الأخرى التي مالت نحو الوفرة.





وزاد الإقبال على التصويت في المقاطعات الحضرية بما يقرب من 18 % في الوقت الذي تخلى فيه الناخبون المتعلمون في الجامعات عن ترامب.

وزاد الإقبال بدرجة أقل في المقاطعات الريفية حيث يتمتع الرئيس الجمهوري بتأييد واسع.

4 ملايين

تابع الأمريكيون على شاشاتهم لمدة 3 أيام سباقا متقاربا بشكل كبير للغاية في المجمع الانتخابي وهو الهيئة التي تحدد في النهاية اسم الفائز في النظام الانتخابي الأمريكي الفريد.

لكن التصويت الشعبي لم يكن متقاربا بذات الدرجة حيث كان هامش الفوز لبايدن يزيد عن 4 ملايين صوت.

58 %

هذه هي نسبة الناخبين البيض الرجال الذين أيدوا ترامب هذا العام، لكن نسبة تأييد الرئيس في هذه الشريحة المهمة من قاعدته السياسية جاءت أقل مقارنة بعام 2016 .

وأظهر استطلاع لآراء الناخبين أجراه مركز "إديسون للأبحاث" أن هذا التأييد تراجع أربع نقاط مئوية هذا العام.

2 مليون

بالمقارنة بـ4 سنوات مضت كسب ترامب أكثر من مليوني صوت في المقاطعات الأشد تضررا من فيروس كورونا، وكان هذا أقل مما حصل عليه بايدن بالنسبة إلى نصيب حزبه في 2016 لكنها تظل زيادة.





وفي حين أن الجائحة كانت مصدرا كبيرا للخوف بين الناخبين كان نصيب ترامب من الأصوات ثابتا تقريبا في المقاطعات التي فيها أكثر من 70 حالة وفاة لكل 100ألف من السكان.

42-7

ربما يشبه هذا الرقم نتيجة مباراة في كرة القدم الأمريكية لكنه مقياس رئيسي للكيفية التي تغيرت بها الساحة السياسية عن 2016.

سار بايدن على طريق الفوز في 42 مقاطعة كسبها ترامب قبل 4 سنوات.

وفي ولاية ميشيجان المتأرجحة كسب بايدن مقاطعة كينت، وهي مقاطعة ثرية ومعقل جمهوري لوقت طويل وعقد فيها ترامب آخر تجمعاته الانتخابية في عامي 2016 و2020.

وفي نفس الوقت سار ترامب على طريق الفوز بـ7 مقاطعات فقط صوتت للمرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون في عام 2016.

7 %

خسر ترامب مقاطعة ميامي ديد في فلوريدا وهي معقل ديمقراطي بـ7% فقط مقارنة بنحو 29 % عام 2016.

وفاز الرئيس بالولاية مرة أخرى هذا العام لأسباب منها أنه نال تأييدا أكبر من جانب الناخبين من أصل لاتيني خاصة حول ميامي حيث كانت رسالته المناوئة للاشتراكية موجهة إلى الناخبين من أصل كوبي والناخبين من أصل فنزويلي.

92-70

تمثل هذه الأرقام أكبر هوامش الفوز في ولاية أو منطقة كولومبيا لبايدن وترامب على التوالي.





فعلها بايدن في المعقل الديمقراطي في واشنطن دي.سي (منطقة كولومبيا) بينما ترك ترامب بصمته في وايومنج، التي لم تقف مع مرشح ديمقراطي للرئاسة منذ عام 1964.

ونتج عن هذا المكسب الكبير رغم ضخامته ثلاثة أصوات فقط لكل منهما في المجمع الانتخابي.

2

هو أيضا الرقم الذي خسر به ترامب في التصويت الشعبي، بمعنى أنه خسر التصويت الشعبي مرتين، إحداهما أمام الديمقراطية هيلاري كلنتون عام 2016، والثانية أمام الرئيس المنتخب جو بايدن عام 2020.

صفر

هو رقم المرات التي اعترف فيها ترامب بخسارة انتخابات رئاسية، فمحاموه يقيمون الآن دعاوى قضائية لتحدي فوز الرئيس جو بايدن.