قال التلفزيون السوري، الأحد، إن 4 جنود أمريكيين قتلوا بعبوة ناسفة في منطقة مركدة جنوب الحسكة شمالي سوريا.
وذكرت وكالة "سانا" السورية أن 4 جنود أمريكيين قتلوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في ريف الحسكة.
ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن الجنود قتلوا في ريف بلدة مركدة على طريق الحسكة- دير الزور.
وفي أغسطس/ آب الماضي، قال مسؤولون أمريكيون، إن عددا من الجنود الأمريكيين أصيبوا في سوريا عندما اصطدمت دورية عسكرية روسية بعربتهم.
ونددت واشنطن بالحادث واعتبرته انتهاكا لبروتوكولات السلامة المتفق عليها مع موسكو.
ولا يعلق الجيش الأمريكي بشكل عام بشأن الإصابات، لكن أحد جنود المظلات قُتل في يوليو/ تموز الماضي، حادث انقلاب مركبة في شرق سوريا.
ولا يزال هناك نحو 500 جندي أمريكي في شمال سوريا بعد خفض حاد في عدد القوات التي كانت موجودة في بادئ الأمر لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من جميع معاقله في البلاد.
وتوجد في بعض المناطق موارد نفطية أيضا، وهو أمر ساقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبررا لاستمرار الشراكة بين القوات الأمريكية والأكراد في المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 4 جنود أمريكيين بعبوة ناسفة شمالي سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.