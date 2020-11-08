مقتل 4 جنود أمريكيين بعبوة ناسفة شمالي سوريا

قال التلفزيون السوري، الأحد، إن 4 جنود أمريكيين قتلوا بعبوة ناسفة في منطقة مركدة جنوب الحسكة شمالي سوريا.

وذكرت وكالة "سانا" السورية أن 4 جنود أمريكيين قتلوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في ريف الحسكة.



ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن الجنود قتلوا في ريف بلدة مركدة على طريق الحسكة- دير الزور.

وفي أغسطس/ آب الماضي، قال مسؤولون أمريكيون، إن عددا من الجنود الأمريكيين أصيبوا في سوريا عندما اصطدمت دورية عسكرية روسية بعربتهم.

ونددت واشنطن بالحادث واعتبرته انتهاكا لبروتوكولات السلامة المتفق عليها مع موسكو.

ولا يعلق الجيش الأمريكي بشكل عام بشأن الإصابات، لكن أحد جنود المظلات قُتل في يوليو/ تموز الماضي، حادث انقلاب مركبة في شرق سوريا.

ولا يزال هناك نحو 500 جندي أمريكي في شمال سوريا بعد خفض حاد في عدد القوات التي كانت موجودة في بادئ الأمر لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من جميع معاقله في البلاد.

وتوجد في بعض المناطق موارد نفطية أيضا، وهو أمر ساقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبررا لاستمرار الشراكة بين القوات الأمريكية والأكراد في المنطقة.