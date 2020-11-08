مقرب من ميلانيا يكشف موقفها إزاء خسارة ترامب

دعت ميلانيا ترامب، قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى قبول نتيجة الانتخابات، والإقرار بالهزيمة.

جاء ذلك حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر، لم تكشف عنه.

وتلقى ترامب النصيحة نفسها من جانب مستشاره وصهره جاريد كوشنر، حسب المصدر نفسه.

ويصر المرشح الجمهوري دونالد ترامب على رفض الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، معلنا أنه "فاز بالأصوات القانونية".

وقال ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"،: "لقد فزت في الانتخابات الرئاسية وحصلت على 71 مليون صوت قانوني".

وكان ترامب أصدر بيانا، مساء السبت، أكد فيه أن "الانتخابات لم تحسم بعد"، مشيرا إلى أن منافسه "جو بايدن يتعجل إعلان فوزه زيفا".

وأضاف، أن حملته سترفع دعوى في المحكمة الإثنين المقبل، كما شكك فريق الرئيس ترامب القانوني في نتائج الانتخابات الرئاسية.