متى تعلن نتائج الانتخابات الأمريكية رسميا؟

بعد إعلان نتائج غير رسمية فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بانتخابات الرئاسة الأمريكية، باتت عدة أسئلة رئيسية تطرح نفسها.

أول هذه الأسئلة "ماذا يعني إعلان وسائل الإعلام عن فوز مرشح ما؟".

إعلان الإعلام عن فوز بايدن لا يعني أنه الفائز بحكم القانون، بل هو مجرد أفضل تقديرات وسائل الإعلام بناء على تحليل البيانات.

وتحلل وسائل الإعلام نتائج الفرز في كل ولاية، وبناء على ذلك تعلن فوز المرشح في حال حصوله على الأصوات الكافية بالمجمع الانتخابي، بناء على البيانات المتاحة.

وتكون عملية انتقال السلطة سهلة في حال إعلان مرشح ما فوزه بناء على تلك النتائج وإقرار الآخر بهزيمته.

وخلافا لما يعتقده الكثيرون فإن الناخبين الأمريكيين لا يقومون بانتخاب رئيسهم مباشرة، بل يتم حسم الانتخابات عن طريق الهيئات الانتخابية أو المجمع الانتخابي الذي يتكون من 538 مندوبا.

وهذا العدد يوازي عدد أعضاء الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، علاوة على ثلاثة أعضاء من مقاطعة كولومبيا التي توجد بها العاصمة واشنطن على الرغم من أنها لا تملك أى تمثيل انتخابي فى الكونجرس.

ويكون لكل ولاية أمريكية داخل هذا المجمع الانتخابي عددا معينا من الأصوات بحسب عدد سكانها وعدد النواب الذين يمثلونها في الكونجرس.

ويحتاج الفائز بمنصب الرئيس من بين المرشحين إلى الحصول على 270 صوتا على الأقل من مجموع أصوات أعضاء الهيئات الانتخابية (أو المجمع الانتخابي).

النتائج الرسمية

ويسمح القانون الفيدرالي للولايات بعد أكثر من شهر من الانتخابات بوضع اللمسات الأخيرة على النتائج.

وهذا العام ، فإن تاريخ الإعلان هو 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبحلول 8 ديسمبر/كانون الأول، إذا أنهت الولايات التصديق على نتائجها، يتعهد الكونجرس بعدم الاعتراض على النتائج، ومع ذلك، هناك بعض الغموض القانوني.

ويمكن للمرشح الخاسر أيضًا اللعب بالوقت من خلال طلب إعادة الفرز أو الذهاب إلى المحكمة للطعن في النتائج في بعض الولايات.

وفعليا، بدأت حملة التقاضي التي يشنها الرئيس دونالد ترامب بالفعل.



وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستتواصل هذه الجهود - أي إنهاء عمليات فرز الأصوات والتصديق عليها والفصل في أي عمليات إعادة فرز، والطعن على النتيجة في المحكمة.

متى تصبح النتائج رسمية؟

يقوم الكونجرس بفرز أصوات المندوبين الانتخابية رسميًا في جلسة مشتركة الساعة 1 ظهرا في 6 يناير/كانون الأول.

وفي النهاية، يعلن الرئيس الفائز، وفي هذه المرحلة ، يتم تحديد الانتخابات رسميًا وببساطة تنتظر التنصيب.

تنصيب الرئيس

وإذا فاز جو بايدن بالانتخابات رسميا، سيؤدي اليمين الدستورية رسمياً في 20 يناير/كانون الثاني في حفل تنصيب يقام على درجات مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن.

وبعد الحفل، ينتقل الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض لبدء دورة رئاسته التي تمتد لأربع سنوات.