المبعوثة الأممية: شارفنا على إنهاء حرب طويلة في ليبيا

قالت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إننا "على مشارف إنهاء حرب طويلة في ليبيا"

جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية، اليوم الإثنين، بانطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين، ضمن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، برعاية أممية.

وأضافت وليامز "لقد أسهم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في أرجاء ليبيا في تهيئة الأجواء لنكون هنا اليوم".

الملتقى، الذي يستمر لمدة 6 أيام، سيناقش آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحديد صلاحيات كل منهما.

و يأتي الملتقى انطلاقا من مخرجات برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510 إضافة إلى التفاهمات السياسية السابقة للوصول إلى تشكيل حكومة ومجلس رئاسي يبسطان سلطتهما على كامل ليبيا لإنهاء حالة الاحتقان.

وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا قالت، في تصريحات صحفية، الأحد، إن جلسات مناقشات الملتقى السياسي بتونس والتصويت فيها ستكون علنية.

واختتمت الأحد الاجتماعات التحضيرية لملتقى الحوار السياسي الليبي على أن تبدأ الجلسات، صباح الإثنين، وسيجرى النقاش حول آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحديد صلاحيات كل منهما وآلية اختيارهما.