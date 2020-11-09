التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة ثانية باتجاه السعودية

أسقطت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن طائرة حوثية مفخخة بدون طيار أطلقت باتجاه السعودية. وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إنه تم اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. المسيرة الحوثية المفخخة باتجاه الأراضي السعودية هي الثانية التي يعلن التحالف، اليوم الإثنين، تدميرها. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات التحالف العربي اعتراض وإسقاط مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية. وطالما حذر التحالف من مغبة استهداف المدنيين وسط مساعٍ حثيثة لتثبيت استقرار المناطق المحررة في اليمن ومحاولات دفع الحوار السياسي بين الفرقاء. وأفشلت دفاعات التحالف على مدار الأشهر الماضية محاولات الحوثي لاستهداف جنوب السعودية، وتعمل قواته على تدمير بنية الإرهاب الحوثي في الشمال اليمني.

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