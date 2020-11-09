الجبهة الثورية تزور السودان.. إعلان "عطلة رسمية" للاحتفال

أعلن مجلس الوزراء السوداني، عن أن يوم الأحد المقبل، عطلة رسمية احتفاءً بوصول قادة الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام للخرطوم.

وأصدر المجلس بيانا جاء فيه، إن العطلة تأتي "بمناسبة احتفالات الخرطوم باستقبال قادة الأطراف الموقعة على اتفاق السلام بجوبا، وضيوف البلاد في هذه المناسبة".



ومن المقرر وصول قادة الفصائل المنضوية تحت تحالف الجبهة الثورية إلى الخرطوم يوم الأحد المقبل 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لبدء تنفيذ اتفاق السلام الموقع في العاصمة جوبا.

ويرتب السودان لاحتفال كبير بمناسبة وصول قادة الجبهة الثورية إلى الخرطوم.

ومن المتوقع صدور مراسيم دستورية قبل هذا الموعد تقضي بإشراك أطراف اتفاق السلام في كافة مستويات السلطة الانتقالية، بحسب الاتفاق.

وينص اتفاق جوبا على منح قادة الجبهة الثورية 5 وزارات، و3 مقاعد بمجلس السيادة، و70 مقعدا بالمجلس التشريعي.

ويضع الاتفاق حدا لسنوات الحروب الأهلية في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلا عن أنه سيمكن من إعادة ملايين اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم.