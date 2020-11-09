لقاح فايزر يشعل الأسواق.. النفط يصعد 10% وأرقام قياسية في "وول ستريت"

تغيرت الأوضاع كليا في أسواق العالم بعد إعلان فايزر عن لقاح واعد، وقفزت أسعار النفط، بينما سجلت الأسهم الأمريكية مستويات قياسية.

وصعدت أسعار النفط 10% أثناء التعاملات الإثنين، وهو أكبر مكسب في يوم واحد خلال أكثر من 6 أشهر، وذلك بعد إعلان شركة فايزر عن نتائج واعدة للقاحها المرشح للوقاية من مرض كوفيد-19 وقول السعودية إن اتفاق أوبك+ الخاص بإنتاج النفط يمكن تعديله لموازنة السوق.



وارتفعت عقود خام برنت 3.63 دولار، أو 9.25%، إلى 43.10 دولار للبرميل عند الساعة 1450 بتوقيت جرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.89 دولار، أو 10.5%، إلى 41.02 دولار.

وكانت عقود الخامين قد ارتفعت بأكثر من 4 دولارات في وقت سابق من الجلسة.

وقالت فايزر إن لقاحها التجريبي لكوفيد-19 فعال بأكثر من 90% في الوقاية من المرض استنادا إلى بيانات أولية لدراسة كبيرة.

وقال بيورنار تونهاجن مسؤول أسواق النفط لدى ريستاد إنرجي "في نظر المتعاملين، سيساعد إيجاد لقاح في ضمان عدم الحاجة لفرض إجراءات للعزل العام في المستقبل وسيخرج الناس من جديد إلى الشوارع مما يسمح بتعافي النقل البري والجوي".

ومن ناحية أخرى، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن اتفاق أوبك+ بشأن تخفيضات إنتاج النفط يمكن تعديله إذا كان هناك إجماع بين أعضاء المجموعة.

جاءت تصريحات الوزير السعودي ردا على سؤال عما إذا كانت أوبك+، والتي تضم دول أوبك وروسيا ومنتجين آخرين، ستبقي على التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا بدلا من تخفيفها إلى 5.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني.

أرقام قياسية في وول ستريت

وفي بورصة وول ستريت سجل المؤشران "داو جونز الصناعي" و"ستاندرد أند بورز 500" مستويات قياسية مرتفعة بعد لحظات من بدء جلسة التداول في بورصة وول ستريت اليوم الإثنين بفضل أنباء إيجابية بشأن لقاح لكوفيد-19 أثارت آمالا بخروج الاقتصاد الأمريكي من أزمة مرتبطة بالجائحة.

وصعد "داو جونز" 1144.50 نقطة، أو 4.04%، إلى 29467.90 نقطة عند الفتح في حين صعد المؤشر "ستاندرد أند بورز 500" القياسي 73.60 نقطة، أو 2.10%، إلى 3583.04 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 151.43 نقطة،أو 1.27%، إلى 12046.66 نقطة.

صعود أسهم فايزر

ومع الإعلان عن اللقاح المنتظر، صعدت أسهم شركتي "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية.

وقفزت أسهم فايزر بنسبة 9% بينما قفزت أسهم بيونتيك بنسبة 16% بعد فترة وجيزة من الإعلان.

وفي لندن ارتفع مؤشر البورصة، وبعد فترة استقرار في جلسة التداول الصباحية، ارتفع مؤشر اف تي اس إي بنسبة 5%، مقارنة بالإغلاق يوم الجمعة الماضي.

الذهب يفقد بريقه

لكن الذهب فقد بريقه كملاذ آمن للمستثمرين مع الإعلان عن اللقاح، وهبطت أسعار العقود الآجلة للذهب بأكثر من 77 دولارًا، في تعاملات اليوم الإثنين، مع التفاؤل بشأن لقاح محتمل ضد وباء كورونا، على الرغم من خسائر الدولار الأمريكي.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 4% إلى 1872.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1345 بتوقيت.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 3.7% إلى 1878.90 دولار للاوقية.

وفي وقت سابق قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ 16 سبتمبر/ ِأيلول عند 1965.33 دولار للأوقية.