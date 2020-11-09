"أنهكت العالم".. باحث ينتقد سنوات حكم ترامب

أكد كيشور محبوباني، الباحث بمعهد آسيا للبحوث التابع لجامعة سنغافورة، أن سنوات حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت منهكة للعالم.

وقال محبوباني، خلال كلمته في الجلسة الأولى من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السابع، تحت عنوان: الانتخابات الأمريكية.. ماذا بعد؟، إنه:" من حسن الحظ أن تولي جو بايدن جاء في هذا الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة تسونامي من المشاكل".



وأضاف، أن هناك إشكاليات هيكلية داخل المجتمع الأمريكي وإشكالية في النظام السياسي الأمريكي، والتحالفات الاقتصادية بين الصين وروسيا قد تشهد انفصال قريبًا.

وتابع، أن الصين ترغب في أن يكون لها دورًا عالميًا، ولكنها لا ترغب أن تحل محل الولايات المتحدة، فهي تفعل أي شيء من أجل الوصول إلى أهدافها، ونعتقد أن إدارة جو بايدن تعرف كيف تتعامل مع الصين.

وأشار الباحث في معهد آسيا للبحوث التابع لجامعة سنغافورة الوطنية، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق الحرب التجارية ضد الصين بصورة عشوائية للغاية، وبايدن إذا أظهر ضعفًا أمام الصين سيُقضى عليه سياسيًا.

وفي وقت سابق الإثنين، بدأ ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السابع 2020، فعالياته التي تستمر على مدار 3 أيام بحضور نخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين وصانعي السياسات من أنحاء مختلفة من العالم

وقالت الدكتور ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات الذي ينظم المؤتمر في كلمة الانطلاق، إن "دولة الإمارات أدركت أن عليها اتخاذ قرارات شجاعة مبنية على عقلانية سياسية لتجاوز الجمود الذي تمر به صراعات المنطقة".





وأوضحت أن "الإمارات قررت تقديم نموذج جديد لإمكانية بناء جسور قوى المنطقة بمنظور جديد فعتقدت معاهدة السلام مع إسرائيل".

و"الإمارات للسياسات" هو مركز تفكير أُسِّس في مدينة أبوظبي في سبتمبر/أيلول 2013، ويدرس مهدِّدات الدولة الوطنية في المنطقة العربية والخليجية، ويستشرف مستقبل المنطقة، وتأثير المشاريع الجيوسياسية المختلفة فيها؛ وليرسم خريطة توزيع القوة في العالم والمنطقة وموقع دولة الإمارات في هذه الخريطة.