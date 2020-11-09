سقوط مروحية روسية فوق أرمينيا.. قتيلان وجريح

أعلن مصدر عسكري روسي أن مروحية تابعة للقوات الروسية أُسقطت في أراضي أرمينيا.

وقال المصدر: "يفترض إن المروحية الروسية أسقطت من اتجاه ناخيتشيفان. على أراضي أرمينيا".

بدورها، صرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "المروحية الروسية التي أسقطت في أرمينيا من نوع "مي-24"، تعرضت لنيران من منظومات الدفاع الجوي المحمولة".

وأضافت الوزارة "قتل اثنان وأصيب آخر من طاقم المروحية الروسية التي أسقطت في أرمينيا وجاري تحديد الجهة التي أطلقت النار عليها".

مؤخرا، طلب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان رسميا من رئيس روسيا فلاديمير بوتين بدء مشاورات "عاجلة" لتوفير الأمن في ظل النزاع مع أذربيجان.

وقالت وزارة الخارجية الأرمينية، في بيان حينها: "طلب رئيس وزراء أرمينيا من الرئيس الروسي بدء مشاورات عاجلة بهدف تحديد طبيعة وحجم المساعدة التي يمكن لاتحاد روسيا أن يوفرها لأرمينيا لضمان أمنها".

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا في اجتماع بجنيف على عدم استهداف المدنيين والأهداف غير العسكرية.