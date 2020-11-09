أذربيجان تعتذر لروسيا عن إسقاط طائرتها: مستعدون للتعويضات

قدمت وزارة خارجية أذربيجان، اعتذارا لروسيا عن إسقاط إحدى مروحياتها فوق أرمينيا ووصفته الأمر بأنه "حادث".
وقالت الوزارة في بيان، الإثنين، إنها مستعدة لدفع تعويضات لروسيا عن إسقاط الهليكوبتر.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مصدر عسكري روسي أن مروحية تابعة للقوات الروسية أُسقطت في أراضي أرمينيا.
وقال المصدر: "يفترض إن المروحية الروسية أسقطت من اتجاه ناخيتشيفان. على أراضي أرمينيا".
وصرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "المروحية الروسية التي أسقطت في أرمينيا من نوع "مي-24"، تعرضت لنيران من منظومات الدفاع الجوي المحمولة".
وأضافت الوزارة "قتل اثنان وأصيب آخر من طاقم المروحية الروسية التي أسقطت في أرمينيا وجاري تحديد الجهة التي أطلقت النار عليها".
مؤخرا، طلب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان رسميا من رئيس روسيا فلاديمير بوتين بدء مشاورات "عاجلة" لتوفير الأمن في ظل النزاع مع أذربيجان.
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