الملك سلمان لميركل: ندين "بقوة" الرسوم المسيئة

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الإثنين، أن بلاده تدين بقوة الرسوم المسيئة للنبي محمد التي خرجت من فرنسا.
وقال العاهل السعودي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن حرية التعبير يجب أن تكون قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري.
وجرى خلال الاتصال،بحث العلاقات الثنائية بين السعودية وألمانيا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ودعم الجهود المبذولة لإنجاح أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة هذا الشهر.
واتفق الجانبان خلال الاتصال، على ضرورة التصدي لكافة أشكال التطرف والإرهاب.
وأكد خادم الحرمين الشريفين، على إدانة المملكة واستنكارها الشديد للعمليات الإرهابية التي تم ارتكابها مؤخراً في فرنسا والنمسا.
وأشار خادم الحرمين الشريفين، إلى أهمية تعزيز التقارب بين أتباع الأديان والحضارات، ونشر قيم التسامح والاعتدال، ونبذ كافة أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.
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