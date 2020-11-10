قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، مساء الإثنين، إنه وقع اتفاقا مع قادة روسيا وأذربيجان لإنهاء الحرب في إقليم ناغورني قره باغ.
وأضاف باشينيان، أنه سيلقي خطابا للأمة حول ذلك الاتفاق "في الأيام المقبلة"، وذلك بعد تصاعد المعارك في الإقليم السبت الماضي.
وأكدت أرمينيا السبت الماضي، وقوع "معارك شرسة" مع القوات الأذربيجانية ليلا قرب بلدة "شوشة" الاستراتيجية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.
وبعد أسابيع من الاشتباكات العنيفة حول الإقليم الجبلي، تقترب القوات الأذربيجانية على ما يبدو من "شوشة" التي تبعد 15 كلم عن ستيباناكرت، كبرى مدن قره باغ.
اندلعت المواجهات أواخر شهر أيلول/سبتمبر بين أذربيجان وانفصاليين مدعومين من أرمينيا للسيطرة على قره باغ، المنطقة التي أعلنت الاستقلال عن باكو خلال حرب في التسعينيات الماضية.
والمواجهات الأخيرة هي الأسوأ في عقود، وأودت بحياة أكثر من ألف شخص بينهم مدنيون، رغم الاعتقاد بأن حصيلة القتلى أعلى بكثير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتفاق ثلاثي بين أرمينيا وأذربيجان وروسيا لإنهاء حرب "قره باغ" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.