نتنياهو: حلم السلام الحقيقي بالشرق الأوسط يتحول لواقع يومي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حلم السلام الحقيقي في الشرق لأوسط يتحول إلى واقع يومي.

وخلال جلسة للكنيست الإسرائيلي للتصويت على الاتفاق مع البحرين، أضاف نتنياهو: "دول عربية أخرى ستنضم إلى عملية السلام".

واعتبر أن اتفاقيات السلام إنجاز تاريخي ضخم نحو شرق أوسط مختلف، مضيفا: "عملت منذ 38 عاما بلا كلل لتقوية علاقتنا مع الولايات المتحدة.. لدي علاقة دافئة وطويلة الأمد مع جو بايدن منذ عام 1982".



ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة على معاهدة السلام مع دولة الإمارات العربية المتحدة في جلسة وصفت بـ"التاريخية".

حينها، شهد الكنيست مداولات استمرت 9 ساعات، قبل أن يصوت 80 نائبا لصالح المعاهدة وعارضها 13 نائبا، فيما تغيب 27 نائبا عن التصويت.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة معاهدة سلام فتحت أبواب تعاون غير مسبوق.

وقبل ساعات من التصويت على اتفاق السلام مع البحرين، كشف تقرير صحفي عن اعتزام إسرائيل إرسال أول وفد للسودان يوم الأحد المقبل لتعزيز السلام بين البلدين.

ونقلت صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية عن مصدر مطلع: "تعتزم إسرائيل إرسال أول وفد إلى السودان يوم الأحد لتأكيد إعلان البلدين الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في 23 أكتوبر/تشرين الأول عن تطبيع العلاقات بينهما".