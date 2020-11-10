الولاءات العائلية تحتضر.. البيرق يحرج أردوغان في مراسم التسليم

استقالة مفاجئة لوزير المالية التركي، تضرب نموذجا سعى الرئيس رجب طيب أردوغان لفرضه عبر استبدال المقربين سياسيا بالمقربين عائليا.

خطوة تستبطن كواليس مريبة، خصوصا عقب غياب بيرات البيرق، صهر أردوغان، عن مراسم تسليم منصبه لخلفه لطفي علوان، كما جرت العادة عند تعيين وزراء جدد، ما يشكل صفعة قوية للرئيس.

ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، اليوم الثلاثاء، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية"، تنص تقاليد تسليم المهام بين الوزراء السابقين والجدد في تركيا على أن يقوم الوزير المنتهية ولايته بتسليم المهام لخليفته.

لكن خلافًا لذلك، تسلم الوزير الجديد لطفي علوان، الذي شغل منصب وزير النقل في فترة سابقة، حقيبة الخزانة والمالية دون مراسم، في سابقة من نوعها بتاريخ تركيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيرق تسبب بعدم حضوره في إحراج أردوغان أمام الرأي العام.

الوزير الجديد في تصريحات أدلى بها على هامش تسلم منصبه الجديد، زعم أن السبب وراء تخلف البيرق عن المراسم يكمن في الأزمة الصحية التي منعته من الحضور، موضحا أن قرار تنصيبه كان مفاجأة بالنسبة له.

استقالة بعد إخفاقات

وفي سياق متصل، أغلق البيرق حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، بعد إعلان الرئاسة التركية، الإثنين، قبول استقالته من منصبه أمس.

ويظهر لمن يحاولون الدخول إلى حسابه عبر التطبيق المذكور رسالة تفيد بأنه لا يمكن الوصول إلى الحساب المطلوب.

والأحد الماضي، حظي الحساب بشهرة واسعة داخل تركيا وخارجها على غير العادة، باعتباره المنصة التي من خلالها أعلن الوزير استقالته من منصبه بعد سلسلة من الإخفاقات على مدار 5 سنوات.

وبعد ساعتين، نال منشور البيرق على انستجرام، نحو نصف مليون إعجاب.