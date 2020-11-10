الإرهاب بمصيدة أمن الصومال.. تفكيك خلية ببونتلاند

نجحت قوات الأمن بولاية بونتلاند الصومالية، الثلاثاء، في ضبط وتفكيك خلية إرهابية شمالي مدينة جالكعيو بمحافظة مدغ وسط البلاد.
وقال مسؤولون أمنيون، في تصريحات إعلامية،إن الخلية تضم 7 أشخاص يعملون على تنفيذ الاغتيالات المنظمة والانفجارات.
ونفذت العملية قوات الشرطة المحلية، بالتعاون مع جهاز المخابرات التابع للولاية، في خطوة خطط لها مسبقا بعد الحصول على معلومات أساسية عن الخلية.
وأضاف المسؤولون أن عناصر الخلية اعترفوا بتنفيذ اغتيالات نالت من مسؤولين كبار، وباشرت الخلية عملها في جالكعيو منذ عام 2018 .
وبحسب المصادر نفسها، يخضع أعضاء الخلية للتحقيق والاستجواب من قبل السلطات الأمنية المحلية بالولايات، وسيمثلون أمام العدالة فور انتهاء التحقيق الجاري.
وأشار المسؤولون إلى أن الخلية تضم قياديين اثنين رفيعي المستوى، متعهدين بكشف تفاصيل الخلية بالصور والأسماء بعد صدور نتائج التحقيق كاملة.
وعانت مدينة جالكعيو ومدن ولاية بونتلاند عموما من اغتيالات طالت مسؤولين بمختلف المستويات، من قيادات سياسية وعسكرية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قُتل جنديان وأصيب 3 آخرون، جراء انفجار لغم أرضي استهدف رتلا عسكريا للجيش الصومالي وسط البلاد.
وبحسب وسائل إعلام صومالية، وقع الانفجار في ضواحي مدينة طوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ.
وعقب الانفجار، دفع الجيش الصومالي بقوات وتعزيزات عسكرية تحسبا لهجمات مباشرة من قبل حركة "الشباب" الإرهابية، ولنقل ضحايا التفجير إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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