إسرائيل تسقط طائرة مسيرة لحزب الله اخترقت مجالها

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله، أطقلها من لبنان، واخترقت المجال الجوي الإسرائيلي.
وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية"،: "أسقطت قوات الجيش الإسرائيلي طائرة مسيرة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان".
وأشار إلى أنه"تابعت القوات الطائرة المسيرة طيلة الوقت حتى إسقاطها دون أن يشكل ذلك أي خطر على البلدات المجاورة".
وقال الجيش الإسرائيلي: "تواصل القيادة الشمالية الحفاظ على حالة جاهزية كبيرة ولن تسمح بخرق سيادة دولة إسرائيل".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الأشهر الماضية إسقاط عدد من الطائرات المسيرة التي أطلقتها منظمة "حزب الله".
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