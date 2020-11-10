ترامب بالمحاكم ضد بايدن.. تفاصيل فريق المعركة القضائية

يتجه دونالد ترامب بعد هزيمته في انتخابات الرئاسة الأمريكية إلى المحاكم سعيا للاحتفاظ بالبيت الأبيض.

وشكل ترامب الذي خسر الانتخابات خلال منافسه الديمقراطي جوبايدن، حوله فريقا يخوض معه معركته القضائية كمحاولة لقطع طريق الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الرئاسة.



جونيور وإريك ترامب

قام نجلا الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب جونيور (42 عاما) وإريك ترامب (36 عاما) بحملة لجمع التبرعات من أجل تمويل المساعي القضائية الرامية إلى الطعن في نتائج الانتخابات في الولايات الأساسية التي فاز فيها جو بايدن.

وينشط الشقيقان أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ينشرون المزاعم غير المستندة إلى أدلة بحصول مخالفات وعمليات تزوير في الانتخابات.

رودي جولياني

يركز محامي ترامب الشخصي رودي جولياني، جهوده على ولاية بنسلفانيا حيث يتقدم جو بايدن على الرئيس المنتهية ولايته بـ45 ألف صوت، وهو فارق لا يمكن لترامب التعويض عنه إذ تم حتى الآن فرز 98% من الأصوات.

كما شارك رئيس بلدية نيويورك السابق، البالغ 76 عاما، في جهود ترامب للإضرار بحظوظ خصمه خلال الحملة الانتخابية، فذهب إلى أوكرانيا للتحقيق في مزاعم أطلقها ترامب بشأن نشاطات ابن خصمه الديموقراطي هانتر بايدن في هذا البلد.

وأثارت قضية أوكرانيا فضيحة تسببت بعزل الرئيس في مجلس النواب، قبل تبرئته في مجلس الشيوخ.

بام بوندي وكوري لوانداوسكي

كانت المدعية العامة السابقة في فلوريدا بام بوندي (54 عاما) من أعضاء فريق ترامب القضائي خلال آلية عزله في مجلس الشيوخ.

أما كوري لوانداوسكي (47 عاما)، فتولى لفترة إدارة حملة ترامب لدى ترشحه لانتخابات 2016.

وعقد الاثنان، مؤتمرا صحافيا مشتركا في فيلادلفيا، أعلنا خلاله عزمهما على رفع شكاوى بشأن تعداد الأصوات في المدينة.

كايلي ماكيناني

عقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني (32 عاما) وهي محامية درست في جامعة هارفارد، مؤتمرا صحافيا الإثنين، عرضت خلاله مع مسؤولين في الحزب الجمهوري خططهم للتحقيق في سير الانتخابات في عدة ولايات فاز فيها بايدن.

مات شلاب وريتشارد غرينيل

يخوض مات شلاب (52 عاما)، رئيس اتحاد المحافظين الأمريكيين، المعركة القضائية لمعسكر ترامب في ولاية نيفادا في الغرب الأمريكي، ومن أبرز مدنها لاس فيجاس، المعروفة بكازينوهاتها، وحيث يتقدم بايدن على ترامب بـ36 ألف صوت بعد فرز 97% من الأصوات.

ويشارك ريتشارد غرينيل (54 عاما)، السفير الأميركي السابق في ألمانيا والذي تولى في السابق إدارة الاستخبارات الأميركية بالوكالة، في جهود فريق الحملة في نيفادا.

ديفيد بوسي

تولى ديفيد بوسي (55 عاما) في نهاية الأسبوع الماضي رئاسة الفريق القانوني المكلف تقديم طعون في عدة ولايات يقول الجمهوريون إنها شهدت عمليات تزوير في الانتخابات.

لكن وسائل إعلام أمريكية أفادت عن إصابة هذا المستشار السابق لحملة الرئيس بوباء كوفيد-19، ما يلقي شكوكا حول دوره في جهود فريق ترامب.

والسبت الماضي، أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح جو بايدن بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 290 صوتا في المجمع الانتخابي، بعد فوزه بولايتي بنسلفانيا ونيفادا.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن أصبح ضامنًا لـ 290 صوتًا في المجمع الانتخابي بعد تقدمه بفارق كبير على ترامب في أصوات ولاية نيفادا.

الأمر الذي يعني أن بايدن يضمن النصاب اللازم لانتخاب أي مرشح رئاسي في المجمع الانتخابي وهو 270 صوتا.

وبعد مآسٍ عائلية ومحاولتين خائبتين للوصول إلى الرئاسة الأمريكية وحملة انتخابية طغى عليها وباء كورونا، نجح بايدن المخضرم في السياسة (77 عاما) في إقناع الأمريكيين بأنه شخصية توحد الصفوف في مواجهة دونالد ترامب الذي أثار انقساما في المجتمع.