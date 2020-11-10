بايدن يرد على "فوز " ترامب.. لن يغير الواقع

اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بمحاولة تقويض نظام الرعاية الصحية بالبلاد.

وقال بايدن إن "الرئيس ترامب يحاول تقويض نظام الرعاية الصحية"، مؤكداً أن تفشي وباء كورونا أثر على ملايين الأمريكيين.

وعن نتيجة الانتخابات الأمريكية ورفض ترامب للنتيجة، قال بايدن إن "موقف الرئيس ترامب لن يغير من واقع فوزي في الانتخابات الرئاسية ولا يغير من خطة انتقال السلطة".

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب:" لاقينا ترحيبا دوليا واسعا بعد فوزنا في الانتخابات الرئاسية".

وأكد بايدن أن "موقف ترامب يضر بالمؤسسات الدستورية"، لافتاً إلى أن بفوزه عادت الولايات المتحدة إلى الساحة الدولية".

ووجه بايدن حديثه لترامب، قائلا:" أتطلع إلى التحدث إليك"، لافتا إلى أن رفض ترامب الإقرار بهزيمته يعد "مصدر إحراج".

ومن جانب آخر أكد الرئيس الأمريكي المنتخب أنه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، برغبته في إحياء العلاقات مع حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وذلك في أول تراجع عن قرارات ترامب السابقة.

وقال بايدن لماكرون، إنه يأمل بـ"إحياء دينامية العلاقات الثنائية وعبر الأطلسي، وخصوصا عبر حلف شمال الاطلسي والاتحاد الأوروبي".

وخلال اتصالهما الهاتفي الأول، ناقش الرجلان التعاون المقبل على صعيد مكافحة وباء كوفيد-19 و"خطر التبدل المناخي" إضافة الى "الأمن والتنمية في إفريقيا"، وفق بيان اصدره فريق الرئيس المنتخب.

وكان بايدن أعلن تشكيل فريقه الاستشاري لمواجهة فيروس كورونا، والمكون من 13 متخصصا.

وقال جو بايدن، أمس الإثنين، إنه:" لقد شكلنا فريقًا من الخبراء لمكافحة تفشي وباء كورونا، وتلقينا تقارير إيجابية بشأن لقاح مضاد لوباء كورونا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، نشر ترامب تغريدة عبر صفحته بموقع "تويتر" قال فيها "حققنا تقدما كبيرا والنتائج ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل وسنفوز".



وشكل ترامب فريقا يخوض معه معركته القضائية كمحاولة لقطع طريق الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الرئاسة

وأصبحت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تتجاوز حاجز العشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة وذلك طبقا لإحصاء لـ"رويترز"، يوم الأحد، مع اجتياح موجة جديدة من "كوفيد- 19"، جميع أنحاء البلاد.