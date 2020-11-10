مريم رجوي: حان الوقت لمحاكمة النظام الإيراني

في كلمتها أمام المؤتمر الدولي لذكرى #انتفاضة_نوفمبر2019 أكدت مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية أن الوقت قد حان لمحاكمة النظام

وأوضحت رجوي أن العامل الرئيسي في انتشار الغضب الشعبي الإيراني هو الفقر الذي فرضه الملالي على المجتمع الإيراني بتكديس ثروات هائلة لأنفسهم.



وشددت على أنه لا مخرج أمام الملالي من مأزق السقوط، وأن النظام الإيراني ينتظر تغيير السياسة في الولايات المتحدة ويودون الاستفادة من تغيير إدارة البيت الأبيض.

وأشارت إلى أن حالة‌ الاستياء الشديدة والمواجهة بين الشعب الإيراني والنظام الحاكم بلغت ذروتها.

ويشير موقع مجلس المقاومة الإيرانية على الإنترنت إلى أن أعدادا غفيرة من الإيرانيين نزلت إلى الشوارع في أكثر من 200 مدينة في إيران لإحياء ذكرى انتفاضة نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتعاملت قوات الأمن الإيرانية مع الاحتجاجات بقبضة حديدية وسفك الدماء، حيث قتلت قوات الحرس وعملاء النظام أكثر من 1500 متظاهر أغلبهم من الشباب والمراهقين والنساء في الشوارع بالرصاص الحي.

كما اعتُقل أكثر من 12 ألفًا إيراني خلال الاحتجاجات وهم محتجزون حاليًا في سجون هذا النظام. وحُكم على ما لا يقل عن 30 من هؤلاء الأشخاص بالإعدام لا لذنب سوى أنهم شاركوا في الاحتجاجات فقط.

وشارك في أعمال المؤتمر الافتراضي عشرات البرلمانيين وشخصيات سياسية ووزراء سابقين من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت، لتوجيه الدعوة لأصحاب الضمائر الحيَّة لممارسة المزيد من الضغوط على نظام الملالي لوضع حد للانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان والتعذيب والإعدامات التعسفية والإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين.