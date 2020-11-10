كيف هنأ بيل جيتس وأثرياء العالم بايدن؟ طلبات ونصائح

لن تكون تهنئة أثرياء العالم لبايدن على فوزه التاريخي بالرئاسة الأمريكية تقليدية خاصة أن الملياردير ترامب لم يعترف بعد بالهزيمة.

البداية كانت مع بيل جيتش المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت وصاحب الأعمال الخيرية المعروف، خيث وغرد جيتس بعد فترة وجيزة من توقع وكالة أسوشيتدبرس بأن بايدن هو الفائز قائلا: "أتطلع إلى العمل مع الإدارة الجديدة والقادة من كلا الجانبين في الكونجرس للسيطرة على الوباء المتفشي".





ويعتبر هذا رد فعل متوقع من ثالث أغنى شخص في العالم. فمع انتشار فيروس كورونا، تعهد جيتس، الذي تبلغ ثروته الحالية 118 مليار دولار، بتقديم 300 مليون دولار من مؤسسته الخيرية لتطوير اللقاحات وغيرها من الجهود المبذولة.

كما انتقد استجابة الولايات المتحدة حتى الآن، وقال لشبكة فوكس نيوز في سبتمبر/أيلول الماضي: "لم نبذل سوى جهدًا ضئيًلا للغاية" وعلينا "الاعتراف بالحقيقة".

بيل أكمان

نصح ملياردير صندوق التحوط بيل أكمان، الذي تقدر فوربس صافي ثروته بملياري دولار ترامب مباشرة بالتنازل في تغريدة. وقال: "يأتي وقت في المعركة ينبغي فيه الرحيل. ركز على إنجازاتك على مدى السنوات الأربعة الماضية".

أضاف: "اعترف بالهزيمة بلباقة وادع إلى الوحدة جميع الذين دعموك".

جيف بيزوس

في حين شارك أيضًا أغنى شخص في العالم، مؤسس أمازون جيف بيزوس، على أنستقرام ترحيبه بالرئيس الجديد وقال: "الوحدة والتعاطف والاحترام، هذه سمات لم يعف عليها الزمن بعد".





وألحق المدير التنفيذي لعملاق التجارة الإلكترونية، الذي تقدر قيمة ثروته بـ 190 مليار دولار، هذا التعليق بصورة بايدن وهاريس.

لورين باول جوبز

كما احتفل عدد قليل من المتبرعين المليارديرات الداعمين لبايدن بفوزه. فقد تبرعت الناشطة الخيرية لورين باول جوبز، التي تقدر فوربس صافي ثروتها بنحو 20 مليار دولار، بمبلغ 100 ألف دولار لحملته.





واحتفلت بنجاح هاريس التاريخي كأول امرأة وأول أميركية من ذوي البشرة السمراء وأمريكية آسيوية تصبح نائبة الرئيس في تغريدة لها نشرت يوم السبت، ووصفت هذا الإنجاز بأنه "حاجز كبير تحطم مرة واحدة وإلى الأبد".

كريس ساكا

أشاد كريس ساكا، المستثمر السابق الذي توجه إلى عالم الإعلام، بنتيجة الانتخابات، وتبرع هو وزوجته كريستال ساكا بمبلغ 420 ألف دولار، من ثروتهما المقدرة بنحو 1.1 مليار دولار، إلى بايدن. وقال في تغريدة له يوم السبت: "جو وكامالا يعيدان العلم والابتكار".





وقال إنه أعطى هذا البيان لمؤسسة إخبارية يملكها قطب الإعلام المحافظ، وصديق ترامب منذ فترة طويلة، روبرت مردوخ، لكنها أخبرت ساكا أنها لن تنشرها. وأضاف: "لا يمكنني أن أكون أكثر تفاؤلاً" بشأن ما تعنيه إدارة بايدن للمستثمرين.

جيه بي بريتزكر

بينما قال حاكم ولاية إلينوي والملياردير جيه بي بريتزكر على تويتر: "أريد أن أهنئ جو بايدن و كامالا هاريس على هذا الفوز التاريخي"، وأضاف أنه يتطلع إلى العمل مع إدارتهم.

وذكرت مجلة فوربس سابقًا أن بريتزكر وزوجته تبرعا بمبلغ 1.4 مليون دولار لحملة بايدن، وأن صافي ثروته يقدر بنحو 3.5 مليار دولار.

أوبرا وينفري

فيما قدمت أوبرا وينفري وتايلر بيري أيضًا التهنئة للرئيس الجديد. وأشادت وينفري، التي تقدر فوربس ثروتها بنحو 2.6 مليار دولار، بفوز بايدن باعتباره "عوده لـ "روح أمريكا".





أما بيري، الذي تقدر فوربس ثروته بمليار دولار، غرد بأن "التغيير قد بدأ"، وأضاف: "لا يمكنني التوقف عن البكاء!" لفرحته بفوز بايدن.

دونالد ترامب

لم يكن ترامب الملياردير الوحيد الذي ترشح للرئاسة في 2020. فقد ترشح أيضا ناشط تغير المناخ توم ستاير، وعمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبيرج ضد بايدن للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي. وبعد خروجهما من السباق الرئاسي، تبرع ستاير وزوجته بـ 640 ألف دولار لبايدن من ثروتهما البالغة 1.4 مليار دولار، في حين أن بلومبيرج - الذي أنفق مليار دولار على حملته الخاصة - قدم 15 مليون دولار من ثروته البالغة 55 مليار دولار إلى منظمات تقدمية مختلفة. كلاهما هنأ بايدن بفوزه.





أثرياء بريطانيا

كذلك قدم مؤسس شركة فيرجن البريطاني ريتشارد برانسون، وتقدر فوربس ثروته بنحو 4.6 مليار دولار، أطيب التمنيات الدولية لبايدن كرئيس منتخب. وكتب برانسون على تويتر: "حان الوقت الآن لتوحيد أميركا كولايات متحدة والبدء في التعافي. والعالم أجمع سيدعم ذلك".

أثرياء الصين

وحتى اللحظة لم يغرد أي من أثرياء الصين على الانتخابات الأمريكية ونتائجها.