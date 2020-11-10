نوادر كورونا.. أشخاص يستخدمون الإنترنت لأول مرة

سجل عدد الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت لأول مرة في 6 دول آسيوية، رقما قياسيا بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت شركة جوجل الأمريكية العملاقة لخدمات الانترنت، أن القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، أدت إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت لأول مرة في 6 دول بمنطقة جنوب شرق آسيا.

وأضافت جوجل في تقرير لها صدر الثلاثاء، أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت للمرة الأولى في عام 2020 بإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام ، بلغ 40 مليون شخص، حسب وكالة الأنباء الألمانية.



وحسب تقرير جوجل، شكل صافي عدد مستخدمي الإنترنت الجدد العام الجاري ما يقرب من ثلث المستخدمين الجدد في المنطقة منذ عام 2015، والبالغ عددهم 140 مليونا، وزاد عددهم أربعة أضعاف عن عدد المستخدمين الجدد عام 2019.

وذكر التقرير، الذي شارك في إعداده صندوق الاستثمار السنغافوري تيماسيك، وشركة "بين آند كومباني" الاستشارية في الولايات المتحدة، إن جائحة كورونا أدت إلى "تحولات كبيرة" في استخدام الإنترنت "في جميع أنحاء المنطقة".

وذكر التقرير أن " 8 من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء المنطقة قالوا إن التكنولوجيا ساعدتهم على تخطي الفيروس".

وقالت ستيفاني ديفيز، نائبة الرئيس الإقليمي لشركة جوجل: "بدأ أكثر من 1 من كل 3 مستهلكين للخدمات الرقمية في استخدام نوع جديد من الخدمات عبر الإنترنت بسبب كوفيد- 19".