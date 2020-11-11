الطاقة الدولية: 40 مليار دولار استثمارات في تقنيات الطاقة النظيفة

قال الدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن العالم يشهد المزيد من الزخم والاستثمارات في تقنيات الطاقة النظيفة.

وأكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أن أسواق الطاقة الجديدة تشهد تطورات إيجابية من شأنها تعزيز الاستقرار الجيوسياسي وتحقيق المزيد من الازدهار في العالم.

وأضاف: أن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول يمثل فعالية هامة للعامة على صعيد القطاع العالمي والإقليمي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.



استثمارات الطاقة النظيفة

وأوضح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، خلال مشاركته اليوم في إحدى جلسات مؤتمر أديبك 2020 الافتراضية أن العالم يشهد المزيد من الزخم والاستثمارات في تقنيات الطاقة النظيفة.

وتابع: والذي يتجسد في التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه مما يوفر توازناً جيداً بين واقع الطاقة وواجباتنا تجاه المناخ وقد بلغت قيمة الاستثمارات لهذا العام حوالي 40 مليار دولار.

وذكر أنه لاحظ التحول في خريطة الطاقة العالمية وتأثير أنماط العرض والطلب الجديدة على الكفاءة السياسيّة والدعوة إلى اعتماد مصادر طاقة أنظف توفر المزيد من الفرص والتحديات على حد سواء.

تحول جوهري

وأكد أن الزيادة الحديثة نسبياً في إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة أدت إلى حدوث تحوّل جوهري في الجغرافيا السياسية للطاقة على عدة أصعدة.

وأوضح: أنه خلال 12 عاماً فقط من عام 2007 إلى 2019، زاد معدل إنتاج الولايات المتحدة من النفط بأكثر من 240٪، حيث أنتجت ما يزيد عن 13 مليون برميل في يناير/ كانون الأول من هذا العام.

وتابع: أن الشراكات في مجال الطاقة قد يكون لها تأثير كبير على المجالات السياسية والدبلوماسية الأخرى.

وتتواصل،الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض أبوظبي للبترول "أديبك 2020" افتراضيا، بمشاركة وزراء وقادة وخبراء قطاع الطاقة حول العالم.

وتعقد الفعاليات التي انطلقت، الإثنين، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وتسعى فعاليات "أديبك 2020"، لرسم ملامح مستقبل قطاع النفط والغاز ما بعد "كورونا".

وتستمر النسخة الافتراضية من الفعالية السنوية الأضخم في مجال النفط والغاز والمؤتمرات المصاحبة لها حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.