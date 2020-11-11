مواصفات وأسعار أول هاتف ذكي مصنوع يدويا من التيتانيوم

هاتف Xor Titanium مصنوع يدويا من التيتانيوم يحتوي على خواص أمان تتناسب مع طبيعة حياة رجال الأعمال والشخصيات الهامة.

الحرص على استهداف الطبقات الثرية في المجتمعات المهتمة باقتناء هذا النوع من الهواتف الجوالة من الأمور التي أتقنها العديد من الشركات كشركة Xor التي أعلنت عن هاتفها المصنوع من التيتانيوم بشكل كامل.

وبحسب موقع engadget.com فإن الشركة Xor على موعد مع صعود درجات الفخامة من خلال هاتفها Xor Titanium الفريد من نوعه المُصمم خصيصا ليكون أحد الهواتف الذكية المرافقة للنخب الثرية.

وعلى الرغم أن مواصفات هاتف Xor Titanium لن تنافس بالطبع إمكانيات هواتف أبل Apple وجوجل Google أو سامسونج Samsung إلا أن شركة Xor تعرف جيدا ما الذي يجذب عملاءها الذي يمثلون صفوة المجتمع ومصدر فخامته .

ولنبدأ النقاط الجاذبة لصفوة رجال الأعمال والطبقات الثرية لهواتف Xor Titanium بتوضيح الحالة الفريدة التي صُنعت بها تلك الهواتف فهي منتجات أُنتجت يدويا بكل دقة وإتقان على أيدي مجموعة مهرة من الصانعين داخل المملكة المتحدة.





وبالإضافة إلى ذلك فهاتف Xor Titanium الذي سيوفر المكالمات الصوتية عبر تقنية اتصالات الجيل الثاني G2 والثالث G3 بجانب خدمة الرسائل النصية SMS سيكون بمثابة الحائط الفولاذي أمام الاختراق والهجمات السيبرانية.

فأي شخصين يحملان هاتف Xor Titanium سيكون بإمكانهما تبادل المكالمات والرسائل النصية بشكل مشفر وآمن ضد أي محاولة للاختراق والتصنت كما لن تشكل بيانات المستخدم أي مصدر قلق فمالك الهاتف سيتمكن من مسحها إذا أراد ذلك من خلال مفتاح سري يعمل عن بعد.

وبالنسبة لتجسد مظاهر التكنولوجيا في هاتف Xor Titanium فيمكن تحديدها فقط من خلال وجود هي مستشعر جودة الهواء ومدى نقائه.





أما الخواص العاكسة للقوة والعملية التي تلائم نمط حياة مالكو هواتف Xor Titanium تعبر عنها احتضان هيكل الهاتف المصنوع من التيتانيوم بطارية تدوم 5 أيام متواصلة من العمل المستمر بشحنة واحدة فقط.

ولا يمكن إغفال خاصية دعم الشحن اللاسلكي لضمان توفير سلاسة الاستخدام بجانب خاصة إلغاء الضوضاء المحيطة عند إجراء واستقبال المكالمات.

وكما هو الحال لجميع منتجات التكنولوجيا لعب فيروس كورونا المستجد Covid-19 دور البطولة في تأجيل طرح الهاتف للحجز حيث كان من المقرر إطلاق Xor Titanium ليصل إلى المستخدمين العام الجاري ليقع الاختيار على الربع الأول عام 2021 كموعد لتدوال الهاتف الفخم مقابل 3000 جنيه إسترليني (3900 دولار).