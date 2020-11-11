"نسرين ستوده".. ضحية جديدة لتفشي كورونا بسجون إيران

أعلن زوج المحامية الإيرانية نسرين سوتوده، اكتشاف إصابة زوجته بفيروس كورونا، بعد أيام من إطلاق النظام في طهران سراحها بشكل مؤقت.

وكتب زوج سوتوده، رضا خندان، عبر صفحته على موقع "فيس بوك" "جاءت نتيجة فحص نسرين إيجابية اليوم".



وتابع، "الأربعاء الماضي خلال لقائي نسرين في السجن، قالت إن فيروس كورونا المستجدّ تفشى في الجناح حيث هي في السجن، وأن عدداً من المعتقلين أُصيبوا بالمرض".

وأضاف خندان "هذا هو سبب استعجالها للمضي قدماً في الحصول على إذن خروج، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول وضع زوجته الصحي.

وأفرجت السلطات الإيرانية بشكل موقت عن سوتوده البالغة 57 عاماً والحائزة عام 2012 على جائزة "ساخاروف" التي يمنحها البرلمان الأوروبي.

وأوقفت المحامية التي سبق لها الدفاع عن نساء تم توقيفهن لاحتجاجهن على قوانين فرض الحجاب، في يونيو/حزيران 2018، وصدر العام الماضي حكم بسجنها، وبحسب محاميها، قيل لها إنها "أُدينت بالسجن خمس سنوات غيابياً بتهمة التجسس".

وعام 2019، حُكم عليها مجدداً بالسجن 12 عاماً بتهمة "التشجيع على الفساد والرذيلة".

ويقول زوجها إن صحة سوتوده تدهورت جداً في السجن حيث أُرغمت في سبتمبر/ أيلول على إنهاء إضراب عن الطعام استمر أكثر من 45 يوماً، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين خلال فترة تفشي وباء كوفيد-19.

وإيران هي الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في منطقة الشرق الأوسط، ومنذ مارس/ آذار، أُفرج موقتاً عن أكثر من 100 ألف معتقل بهدف الحد من تفشي المرض في السجون.

الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 10 آلاف، و339 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة سيما لاري في بيانها اليومي، أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 703 آلاف و288 حالة من بينهم 5584 شخصا في وضع حرج، بحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.