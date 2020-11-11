جونسون يهنئ بايدن.. 20 دقيقة "ودية" لبحث العلاقات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، أنه تحدث إلى جو بايدن، لتهنئته بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن الاتصال تناول تطلع بريطانيا إلى "تعزيز الشراكة" بين البلدين.



وكتب جونسون، حليف دونالد ترامب على "تويتر"، قائلا: "تحدثت للتو إلى جو بايدن لأهنئه بانتخابه.. إنني أتطلع إلى تعزيز الشراكة بين بلدينا والعمل معه حول أولوياتنا المشتركة، من التصدي للتبدل المناخي إلى تعزيز الديمقراطية والنهوض بعد الوباء".

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إن جونسون هنأ "بحرارة" بايدن ونائبته كامالا هاريس التي ستكون أول امرأة سوداء تتولى هذا المنصب بفضل "إنجازاتها التاريخية".

وأضافت الرئاسة البريطانية، أنه خلال اتصال هاتفي استمر عشرين دقيقة بعد ظهر الثلاثاء، ناقش جونسون وبايدن "العلاقات الوثيقة والقديمة العهد بين بلدينا وتعهدا تطوير هذه الشراكة في الأعوام المقبلة في مجالات على غرار التجارة والأمن، وخصوصا عبر حلف شمال الأطلسي".

ودعا جونسون الرئيس الأمريكي المنتخب إلى مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 26) الذي يعقد في جلاسكو العام المقبل، كما أعرب الرجلان عن رغبة كبيرة "في أن يلتقيا شخصيا وخصوصا حين تستضيف المملكة المتحدة قمة مجموعة الدول السبع العام 2021"، بحسب داوننج ستريت.

بدوره، تحدث رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إلى بايدن، لافتا إلى أن الأخير شدد على أهمية احترام "اتفاق الجمعة العظيمة" الموقع العام 1998 في إطار بريكست، والذي أنهى ثلاثة عقود من العنف بين الكاثوليك والبروتستانت.

وكان بايدن الفخور بأصوله الأيرلندية انتقد تضمين اتفاق بريكست مشروع قانون مثير للجدل يسمح للحكومة البريطانية بالتنصل من بعض التزاماتها بازاء الاتحاد الأوروبي.

وحذر بايدن في سبتمبر/ أيلول من عدم توقيع أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في مرحلة ما بعد بريكست إذا تحولت أيرلندا الشمالية "ضحية" لخروج لندن من الاتحاد الأوروبي.