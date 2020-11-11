خلال 24 ساعة.. حصيلة قياسية من إصابات كورونا في أمريكا

سجلت الولايات المتّحدة، أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.
وأظهرت بيانات الجامعة ،التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الإثنين والساعة 20,30 من مساء الثلاثاء (01,30 بتوقيت جرينتش الأربعاء) سجّلت الولايات المتحدة 201.961 إصابة جديدة بالفيروس و1.535 وفاة ناجمة عن الوباء.
وهذه الحصيلة المرتفعة كثيراً والتي تعزى في جزء منها إلى تأخر جمع البيانات خلال العطلة الأسبوعية ترفع الحصيلة التراكمية لأعداد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 10.238.243 شخصاً توفي منهم حتى اليوم 239.588 شخصاً.
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في وقت سابق، تشكيل فريقه الاستشاري لمواجهة فيروس كورونا، والمكون من 13 متخصصا.
وقال جو بايدن، لقد شكلنا فريقًا من الخبراء لمكافحة تفشي وباء كورونا، وتلقينا تقارير إيجابية بشأن لقاح مضاد لوباء كورونا.
وأضاف، سيتم توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا مجانًا عندما يكون جاهزًا للاستخدام، وإدارتي ستبذل أقصى ما في وسعها لمكافحة وباء كورونا، يمكننا إنقاذ آلاف الأرواح من خلال ارتداء الكمامات، دعونا نبدأ العمل ونعد بناء اقتصادنا من جديد.
وأصبحت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تتجاوز حاجز العشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة وذلك طبقا لإحصاء لـ"رويترز"، الأحد، مع اجتياح موجة جديدة من "كوفيد- 19".
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