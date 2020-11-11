لبنان وإسرائيل يستعدان لجولة ثالثة "صعبة" من ترسيم الحدود

تنطلق، اليوم الأربعاء، الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وسط أنباء عن صعوبتها، لا سيما مع عدم مرونة الطرفين.
وتعقد جلسات المفاوضات في منطقة الناقورة الحدودية جنوبي لبنان، وسط تكتم على تفاصيلها من الجانبين، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأمريكي جون ديروشير الذي يتولى تيسير الاجتماعات بين الطرفين.
والشهر الماضي، بدأ لبنان وإسرائيل التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بينهما والتي تمتد لنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
خريطةٌ اعتبر لبنان أنها استندت إلى تقديرات خاطئة، ويطالب في هذه المفاوضات بمساحة 2290 كلم مربع، بناء على ما يمتلكه من خرائط.
إسرائيل من جهتها وعلى لسان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، أبدت عدم تفاؤلها بمحادثات ترسيم الحدود.
وقال شتاينتس إن لبنان "يطرح مطالب قاسية لن تؤدي إلى حلّ النزاع".
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