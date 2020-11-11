فلسطين ترد على دعوة وزير دفاع إسرائيل لاستئناف السلام

أعربت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، عن استعدادها للعودة إلى مفاوضات السلام مع إسرائيل على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبوردينة، في بيان إن "القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، أو من حيث انتهت المفاوضات أو بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة".

ويأتي الموقف الفلسطيني ردا على وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس الذي دعا، أمس الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للعودة إلى المفاوضات والعمل معًا لإيجاد حل للصراع.

وقال جانتس، خلال جلسة للكنيست للمصادقة على اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين: "يمكن لاتفاقيات إبراهيم أن تتوسع لتشمل دولًا أخرى في المنطقة، ولكن من المهم أيضًا أن تتسرب إلى جيراننا القريبين الفلسطينيين".

مستدركا: "لسوء الحظ، لم تفهم القيادة الفلسطينية أن الوقت قد حان للتخلص من الأعذار، والعودة إلى طاولة المفاوضات والعمل معًا لإيجاد حل".

وتابع جانتس: "أدعو محمود عباس والقيادة الفلسطينية، إذا لم يكن من أجل أنفسكم، فافعلوا ذلك من أجل أطفالكم، فهم جيل المستقبل ويستحقون مستقبلاً يسوده السلام والرفاهية".

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية حول قضايا الحل النهائي، رسميا، منذ العام 2014.