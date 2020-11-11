انتهت، الأربعاء، الجولة الثالثة من المحادثات الإسرائيلية-اللبنانية حول ترسيم الحدود المائية بين البلدين بالاتفاق على جولة الشهر المقبل.
وقالت الحكومة الإسرائيلية، في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية"،: "أنهت البعثة الإسرائيلية للمحادثات حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، اليوم، جولة المحادثات الثالثة مع البعثة اللبنانية التي عقدت في قاعدة اليونيفيل في الناقورة".
وأضافت: "شارك في اللقاء الوسيط الأمريكي جون ديروشر حيث تم الاتفاق في ختام الجولة على عقد جولة محادثات أخرى خلال الشهر المقبل".
وتعقد جلسات المفاوضات في منطقة الناقورة الحدودية جنوبي لبنان، وسط تكتم على تفاصيلها من الجانبين، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأمريكي جون ديروشر الذي يتولى تيسير الاجتماعات بين الطرفين.
والشهر الماضي، بدأ لبنان وإسرائيل التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بينهما والتي تمتد لنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
خريطةٌ اعتبر لبنان أنها استندت إلى تقديرات خاطئة، ويطالب في هذه المفاوضات بمساحة 2290 كلم مربع، بناء على ما يمتلكه من خرائط.
إسرائيل من جهتها وعلى لسان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، أبدت عدم تفاؤلها بمحادثات ترسيم الحدود.
وقال شتاينتس إن لبنان "يطرح مطالب قاسية لن تؤدي إلى حلّ النزاع".
وقادت واشنطن على مدى سنوات وساطة بين الجانبين، تكثفت مع توقيع لبنان العام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين في مياهه الإقليمية، إحداها تقع في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل.
ولطالما أصر لبنان سابقاً على ربط ترسيم الحدود البحرية بتلك البرية، لكن المفاوضات تتركز فقط على الحدود البحرية، على أن يُناقش ترسيم الحدود البرية، وفق الأمم المتحدة، في إطار الاجتماع الثلاثي الدوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتهاء محادثات الحدود الإسرائيلية اللبنانية.. بانتظار جولة رابعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.