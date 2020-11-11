إدانات عربية ودولية لهجوم جدة.. ندعم السعودية

أدانت عدة دول عربية وأجنبية الهجوم الإرهابي الذي وقع بمدينة جدة السعودية، مؤكدين دعم إجراءات السعودية لحماية أمنها.

وأدانت سفارات فرنسا واليونان وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في السعودية، الأربعاء، الهجوم الذي وقع في مدينة جدة، معتبرين أنه "مخزٍ وليس له أي مبرر"

ومن جانبها أدانت مصر الهجوم الإرهابي في جدة، مؤكدة وقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقراراها.

كما أعلنت دولة الكويت إدانتها للهجوم الإرهابي في جدة، مؤكدة تضامنها التام مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكانت سلطات الأمن السعودية فرضت، طوقا أمنيا على محيط مقبرة لغير المسلمين في جدة، بحسب قناة الإخبارية السعودية.



وأشارت القناة إلى أن الحالة وذلك بعد أنباء عن حادثة في المقبرة، بحسب القناة السعودية، التي عرضت لقطات للمنطقة المحيطة بها.

وفي أعقاب ذلك أعلنت السعودية، وقوع حادثة اعتداء أثناء حضور عدد من القناصل لمناسبة في جدة.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة إن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم الأربعاء حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة.

وأضافت أن الحادث نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.

وقال المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، إن الجهات الأمنية باشرت حادثة الاعتداء الجبان، وبدأت التحقيقات.