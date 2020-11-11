ترامب يهزم بايدن في ألاسكا.. ومفاجأة بـ"الشيوخ"

قال مركز إديسون للأبحاث بأمريكا، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزم الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية ألاسكا.

ولم يعترف الرئيس الجمهوري حتى الآن بخسارته لانتخابات الرئاسة بعد أربعة أيام من إعلان مركز إديسون أن بايدن تجاوز 270 صوتا اللازمة في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

ولن يغير فوز ترامب بأصوات ألاسكا الثلاثة في المجمع الانتخابي النتيجة النهائية للانتخابات التي أُجريت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

مقعد جمهوري جديد بالشيوخ

وعلى صعيد متصل قال المركز، إن السيناتور الجمهوري دان سوليفان، فاز بمدة جديدة عن ولاية ألاسكا بما يعني أن حسم الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ الأمريكي تأجل إلى يناير /كانون الثاني عند إجراء جولة إعادة على مقعدين في ولاية جورجيا.

و جاء ذلك بعد يوم من احتفاظ السيناتور الجمهوري توم تيليس بمقعده عن ولاية نورث كارولاينا.

وبذلك تضاءلت آمال الديمقراطيين في السيطرة على مجلس الشيوخ وبالتالي القدرة على دعم أجندة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وبحسب المركز "أصبحت تلك السيطرة الآن تعتمد على نتيجة جولتي إعادة في جورجيا في الخامس من يناير/ كانون الثاني".

وكان الديمقراطيون في حاجة لانتزاع ثلاثة مقاعد من الجمهوريين لتحقيق السيطرة على مجلس الشيوخ.

وانتزع ديمقراطيان مقعدين من الجمهوريين في أريزونا وكولورادو لكن الحزب خسر مقعدا في ألاباما بما يعني أنه اقتنص بذلك مقعدا واحدا حتى الآن.

ويتألف مجلس الشيوخ من 100 مقعد وطبقا للدستور الأمريكي فإنه في حالة تساوي عدد المقاعد بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بخمسين مقعدا لكل منهما يكون نائب الرئيس المنتخب هو الصوت المرجح باعتباره رئيس المجلس.

وأمس الثلاثاء، أكد جو بايدن أن "موقف ترامب يضر بالمؤسسات الدستورية"، لافتاً إلى أن بفوزه عادت الولايات المتحدة إلى الساحة الدولية".

ووجه بايدن حديثه لترامب، قائلا:" أتطلع إلى التحدث إليك"، لافتا إلى أن رفض ترامب الإقرار بهزيمته يعد "مصدر إحراج".

وقال إنه "لا شيء سيوقف انتقال السلطة في الولايات المتحدة بعد فوزي بالانتخابات"، مضيفاً أن "انتقال السلطة له يسير على قدم وساق على الرغم من رفض ترامب قبول نتائج الانتخابات".

والسبت الماضي، أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح جو بايدن بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 290 صوتا في المجمع الانتخابي، بعد فوزه بولايتي بنسلفانيا ونيفادا.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن أصبح ضامنًا لـ 290 صوتًا في المجمع الانتخابي بعد تقدمه بفارق كبير على ترامب في أصوات ولاية نيفادا.

الأمر الذي يعني أن بايدن يضمن النصاب اللازم لانتخاب أي مرشح رئاسي في المجمع الانتخابي وهو 270 صوتا.

وبعد مآسٍ عائلية ومحاولتين خائبتين للوصول إلى الرئاسة الأمريكية وحملة انتخابية طغى عليها وباء كورونا، نجح بايدن المخضرم في السياسة (77 عاما) في إقناع الأمريكيين بأنه شخصية توحد الصفوف في مواجهة دونالد ترامب الذي أثار انقساما في المجتمع.