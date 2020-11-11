جورجيا تعيد فرز الأصوات يدويا.. الفارق 0.5%

تعتزم ولاية جورجيا الأمريكية إعادة فرز الأصوات يدويا حيث أن فارق الأصوات بين دونالد ترامب وجو بايدن يقل عن 0.5%، حيث تقدم الأخير فقط بنحو 14 ألف صوت.

ويتوقع الانتهاء من إعادة فرز الأصواتبحلول 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال سكرتير ولاية جورجيا براد رافينسبرجر، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إن الولاية ستقوم للمرة الأولى في تاريخها بمراجعة شاملة لنتائج الانتخابات الرئاسية يجرى خلالها إعادة فرز الأصوات يدويًا.

وقال رافينسبرجر: "مع تقارب الفارق بين المرشحين، سيتطلب الأمر إعادة فرز يدوي كاملة في كل مقاطعة. سيساعد هذا في بناء الثقة. ستكون تدقيقا، وإعادة فرز ، ومراجعة لمرة واحدة.

وأكد أن هدف فريقه هو تقديم نتائج "عادلة ودقيقة" ومن ثم سيواصلون التحقيق في جميع مزاعم مخالفات التصويت.



ويواجه رافينسبيرجر ضغوطا متزايدة من أعضاء الحزب الجمهوري في الولاية بشأن اتهامات تتعلق بوقوع مخالفات في التصويت، وسوء إدارة الانتخابات في الولاية.

وهدد ترامب، مرارًا، بتقديم مزيد من الطعون القضائية على نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد قليل من الولايات، مشيرا إلى حدوث تزوير في ولايات فاز فيها منافسه الديمقراطي جو بايدن على ما يبدو.



وكتب ترامب في تغريدة على تويتر، دون أن يذكر ولايات محددة أو أمثلة على عمليات تزوير مزعومة "سنطعن على (نتائج) جميع الولايات التي فاز بها بايدن مؤخرا بسبب التلاعب بأصوات الناخبين والتلاعب بالانتخابات في الولايات".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا، حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات.

ووفق النتائج غير النهائية، فقد فاز بايدن بـ(24) ولاية جمع خلالها (290) صوتا من المجمع الانتخابي.