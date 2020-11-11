مباحثات سودانية إريترية.. دعم العلاقات الثنائية الأبرز

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، دعم وتطوير العلاقات الثنائية مع دولة إريتريا.

جاء ذلك في لقاء جمع البرهان بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، بالمبعوث الإريتري يماني قبراب، ووزير الخارجية عثمان صالح.

ونقل بيان صادر عن مجلس السيادة عن البرهان قوله إن اللقاء تطرق إلى العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبيين.

وأشار إلى أهمية العمل الأفريقي المشترك، وتوحيد وجهات النظر في القضايا التي تهم المنطقة.

وفي مايو/أيار 2019، زار وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح الخرطوم بعد قطيعة استمرت لأكثر من عام، التقى خلالها رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان في القصر الرئاسي بالخرطوم.

وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا في فبراير/شباط 2018 بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بإغلاق الحدود، نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.