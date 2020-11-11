لمنع توثيق انتخابه .. ترامب يطارد بايدن بميشيجان

رفعت الحملة الانتخابية للرئيس الجمهوري دونالد ترامب دعوى قضائية في ولاية ميشيجان لمنعها من توثيق فوز جو بايدن بأصوات الولاية.

ووفقا لشكوى رفعت في محكمة اتحادية في غرب ميشيجان، اليوم الأربعاء، فقد تقدم عديدون بشهادات تصف ما قالوا إنها "مخالفات وقعت خلال التصويت" خاصة بمعقل للديمقراطيين وهو مقاطعة "وين" التي تضم مدينة ديترويت.



وتلك المزاعم مماثلة لتلك التي رفعت بها الحملة وبعض الجمهوريين دعاوى قضائية وطعونا في عدة ولايات.

وقال خبراء قانونيون إن تلك المساعي لن تسفر على الأرجح عن تغيير النتيجة التي فاز فيها بايدن بالرئاسة.

وقالت الدعوى إن نتائج الانتخابات الرئاسية لا يجب أن توثق رسميا دون التأكد من أن كل الأصوات جرى فرزها وإحصاؤها بالشكل المناسب مشيرة إلى أن الانتخابات قد تعاد في الأحياء والمناطق التي شهدت مخالفات.

وقال مسؤول في ولاية ميشيجان، في بيان، إن حملة ترامب تروج لمزاعم خاطئة لتقوض ثقة الناس في العملية الانتخابية التي جرت في الولاية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت ولاية جورجيا الأمريكية، إعادة فرز الأصوات يدويا حيث أن فارق الأصوات بين دونالد ترامب وجو بايدن يقل عن 0.5%، حيث تقدم الأخير فقط بنحو 14 ألف صوت.



كما أعلن مركز إديسون للأبحاث بأمريكا، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزم الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية ألاسكا.

ولن يغير فوز ترامب بأصوات ألاسكا الثلاثة في المجمع الانتخابي النتيجة النهائية للانتخابات التي أُجريت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولم يعترف الرئيس الجمهوري حتى الآن بخسارته لانتخابات الرئاسة بعد أربعة أيام من إعلان مركز إديسون أن بايدن تجاوز 270 صوتا اللازمة في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

