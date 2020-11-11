تكليف ولي عهد البحرين برئاسة مجلس الوزراء

كلف عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، برئاسة مجلس الوزراء.

وتوفي صباح اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأمر العاهل البحريني بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة أسبوع، ابتداءً من يوم غد الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول الجثمان أرض البحرين، على أن تقتصر على عدد محدد من الأقارب.

ورحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن عمر يناهز الـ85 عاما أمضى منها نحو نصف قرن في منصب رئيس وزراء البحرين، وهي الولاية الأطول لرئيس حكومة على مستوى العالم.

وبرحيله اليوم، يختتم الأمير خليفة بن سلمان رحلة حافة بالعطاء، قضى خلالها قرابة 7 عقود من عمره في خدمة وطنه، بينها 49 عاما على رأس حكومة بلاده منذ استقلالها في أغسطس/آب 1971.

ولايةٌ سبقتها بنحو عقدين مناصب عديدة، بدأها الراحل في أوائل خمسينيات القرن الماضي بالعمل في ديوان والده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة (عاهل البحرين 1942 - 1961).