بالصور.. أول نشاط لترامب منذ خسارة الانتخابات

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول نشاط عام منذ الانتخابات، الأربعاء، في يوم المحاربين القدامى.

وزار ترامب مقبرة أرلينجتون الوطنية، التي من المفترض أن تمثل لحظة وحدة وطنية، لكن طغى عليها رفضه الاعتراف بفوز غريمه الديمقراطي جو بايدن في السباق للبيت الأبيض.

ولم يتحدث ترامب للأمريكيين منذ ذلك الحين إلاّ عبر "تويتر"، ولم يعترف بفوز بايدن كما ينص التقليد الأمريكي عقب إعلان فوز أحد المرشحين، ويتمسك بإعادة فرز الأصوات والطعن في نتائج الانتخابات بعدة الولايات.





وكان ترامب أغلق على نفسه في البيت الأبيض، وأطلق مزاعم حول فوزه في الانتخابات وقدم طعونا قانونية حول عمليات تزوير لم يوفر حتى الآن أدلة على صحتها.





ويبدو أن أيا من الدعاوى القضائية لن تغير نتائج الاقتراع، وينطبق الأمر نفسه على إعادة فرز الأصوات المزمعة في ولاية جورجيا التي فاز فيها بايدن.





نشاط بايدن

وكانت الأنشطة الوحيدة المعلومة للرئيس خارج البيت الأبيض هي لعب الجولف مرتين خلال نهاية الأسبوع عقب إعلان النتائج.

لكن في المقابل، توجه بايدن بتصريحات للأمريكيين، وشكل فريق عمل حول فيروس كورونا المستجد، وتحدث مع زعماء من العالم بينهم حلفاء لترامب وبدأ النظر في مرشحين محتملين لحقائب وزارية.





وكانت أبرز تحركات ترامب الرئاسية إقالة وزير الدفاع مارك إسبر، الإثنين، وقد أعلنها عبر "تويتر".





يذكر أن رفض إقرارترامب بفوز بايدن ليس له أثر قانوني، لكن "إدارة الخدمات العامة" التي تتولى الأنشطة الإدارية في واشنطن رفضت توقيع وثائق الانتقال ما عطّل حصول الرئيس المنتخب على تمويلات وتقارير استخباراتية.

وتنعقد مراسم تنصيب بايدن رئيسا في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.