الجيش الليبي يتوعد قتلة "البرعصي".. لا أحد فوق القانون

توعد الجيش الليبي بضبط المتورطين في اغتيال الحقوقية حنان البرعصي، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون.

جاء ذلك، في بيان، للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، عقب اجتماع مطول مع رئيس اللجنة الأمنية العليا ببنغازي الكبرى الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان العامة، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، لتقديم المتهمين للعدالة والقضاء على الخلايا النائمة، شرقي البلاد.

وأضاف أن "كل من يأتي بجرم يهدد أمن الوطن والمواطن يجب القبض عليه ومحاسبته الأمر الذي يسعى إليه كل أبناء شعبنا ودفعنا من أجله آلاف الأرواح الزكية".



وكانت قيادة الجيش الليبي شددت على ضرورة الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن وتسخير كل الإمكانيات المطلوبة لإنجاز ذلك ووضعها تحت تصرف الأجهزة الأمنية.

وأدان المشير حفتر بأشد العبارات الاعتداء الآثم والذي أودي بحياة حنان البرعصي، متقدما بخالص العزاء والمواساة إلى أهلها وذويها.

جاء ذلك فيما ترددت أنباء حول وجود خلايا نائمة في شرقي ليبيا تستغل الخلل الأمني، لتنفيذ هجمات ضد المدنيين.

واستطاع الجيش الليبي وقوات الشرطة القضاء على الجماعات الإرهابية، شرقي البلاد، عقب إطلاق "عملية الكرامة" 2014.

إلا أن بعض الخلايا النائمة والخارجين على القانون ينفذون بين الحين والآخر، جرائم تتصدى لها الأجهزة الأمنية.

واغتال مجهولون الحقوقية الليبية حنان البرعصي، الثلاثاء، في شارع 20 ببنغازي، أحد أكثر شوارع المدينة ازدحامًا.

وأدانت منظمات وجهات دولية حادثة الاغتيال، حيث كان أبرزها منظمة العفو الدولية، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والسفير الألماني لدى ليبيا وغيرهم.

وأدانت وزارة الداخلية الليبية الحادث، وأعلنت أنها بدأت التحقيقات وجمع الأدلة للتوصل إلى مرتكبي جريمة الاغتيال.