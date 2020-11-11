إخلاء مركز للشرطة البريطانية بعد اقتحام سيارة

أعلنت الشرطة البريطانية، الأربعاء، أنها احتجزت رجلا بعد اقتحام سيارة لأحد أقسام الشرطة في شمال لندن اليوم الأربعاء.
وقالت شرطة العاصمة إن ضباطا كانوا في موقع الحادث ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات.
وتابعت الشرطة، في بيان، إن "السيارة ما زالت في الموقع.. ضباط متخصصون يتابعون فيما يتم فحص السيارة.. تم إخلاء مركز الشرطة وفُرض طوق أمني كبير حول الموقع".
والثلاثاء قبل الماضي، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، رفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى الحالة " خطير"، وذلك خشية أي هجمات.
وكتبت الوزيرة على "تويتر"، أن "المركز المشترك لتحليل الإرهاب عدل مستوى التهديد الإرهابي بالمملكة المتحدة من الحالة كبير إلى خطير.
وتابعت تقول "إنه إجراء احترازي ولا يستند إلى أي تهديد محدد. على المواطنين مواصلة توخي الحذر وإبلاغ الشرطة عن أي نشاط مريب".
ومستوى التهديد الجديد معناه أن "من المرجح جدا حدوث هجوم" بحسب نظام التصنيف الحكومي، أما مستوى "كبير" السابق كان يعني أن من المحتمل حدوث هجوم.
ويأتي رفع مستوى التهديد بعد أن تعرضت النمسا إلى هجوم إرهابي أمس الإثنين، خلف 4 قتلى و22 مصابا.
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