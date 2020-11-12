رئيس المكسيك لن يعترف بفوز بايدن.. ماذا قال؟

تمسك الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الأربعاء، بموقفه بعدم تهنئة جو بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال الرئيس المكسيكي إن "الوقت ما زال مبكرا للغاية لاتخاذ مثل هذه الخطوة" وإن "بلاده ليست مستعمرة".



وأضاف لوبيز أوبرادور، الذي أصبح ضمن عدد قليل من زعماء الدول الكبرى الذين اتخذوا هذا الموقف، أنه "لا ينحاز لأحد في الانتخابات الأمريكية وسوف ينتظر لحين النظر في الطعون القانونية التي قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الانتخابات".

وكان الرئيس المكسيكي قد اتهم منافسيه بالتزوير في سباقي الانتخابات الرئاسية التي هزم فيهما عامي 2006 و 2012.

وقال لوبيز أوبرادور ، في مؤتمر صحفي، إنه: "لا يمكننا إصدار أي شكل من أشكال الاعتراف بحكومة لم تتشكل بعد بصورة قانونية وشرعية.. هذا ليس من شأننا.. هذا تدخل".

وفي وقت سابق الأربعاء، رفعت الحملة الانتخابية للرئيس الجمهوري دونالد ترامب دعوى قضائية في ولاية ميشيجان لمنعها من توثيق فوز جو بايدن بأصوات الولاية.

كما أعلنت ولاية جورجيا الأمريكية، إعادة فرز الأصوات يدويا حيث أن فارق الأصوات بين دونالد ترامب وجو بايدن يقل عن 0.5%، حيث تقدم الأخير فقط بنحو 14 ألف صوت.



كما أعلن مركز إديسون للأبحاث بأمريكا، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزم الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية ألاسكا.

ولن يغير فوز ترامب بأصوات ألاسكا الثلاثة في المجمع الانتخابي النتيجة النهائية للانتخابات التي أُجريت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولم يعترف الرئيس الجمهوري حتى الآن بخسارته لانتخابات الرئاسة بعد أربعة أيام من إعلان مركز إديسون أن بايدن تجاوز 270 صوتا اللازمة في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

وفي وقت سابق الأربعاء أيضاً أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتم "فضح فساد الانتخابات الليلة"، بعد 4 أيام من إعلان فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "سيتم فضح فساد الاقتراع الليلة الساعة التاسعة مساء (بالتوقيت المحلي) مع شون هانيتي على فوكس نيوز".