الروبوت الذئب.. فزاعة ذكية لوقف هجمات الدببة البرية باليابان

شهدت غزوات الدببة البرية باليابان ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية، ما دفع السكان لاستخدام طرق مغايرة لإخافتها.
وتهدد هجمات الدببة بهذه القرى السكان والحقول في الوقت نفسه، بل إن عددا من الدببة كانت تنجح في بعض الأحيان في الوصول لأطراف المدن.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن أكثر القرى التي شهدت هذه الهجمات، قرية Takikawa التي تقع شمالي جزيرة Hokkaido اليابانية.
ولجأ المسؤولون بهذه القرية لابتكار فزاعة ذكية، عبارة عن روبوتات على هيئة ذئاب ذات شكل مفزع وتطلق أصواتا مخيفة وصاخبة تدفع الدببة للهرب.
ونقلت "ديلي ميل"، مجموعة من اللقطات التي تظهر تصميم هذه الذئاب الآلية، التي أفادت الصحيفة بأنها صنعت بطول يصل لـ4 أقدام، وعلى ارتفاع يصل لـ 3 أقدام.
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