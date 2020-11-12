ارتفاع غير متوقع لـ"نيكي" الياباني.. أعلى مستوى في 29 عاما

أغلق المؤشر نيكي، اليوم الخميس، قرب أعلى مستوى في 29 عاما ونصف العام إذ اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر نظيراتها الأمريكية.

لكن عمليات بيع لجني الأرباح كبحت المكاسب، وذلك عقب ارتفاعات غذاها التفاؤل بشأن تطورات متعلقة بلقاح فيروس كورونا المستجد الذي أعلنته عنه شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية.

وارتفع المؤشر نيكي 0.68% إلى 25520.88 نقطة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 5 يونيو/حزيران 1991 في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت الأسهم لفترة وجيزة في تعاملات ما بعد الظهيرة، إذ انتاب الحذر بعض المستثمرين بشأن الارتفاع وباعوا الأسهم لجني الأرباح.

وقال دايسوكي أوتشياما كبير الاستراتيجيين لدى أوكاسان للأوراق المالية "الجميع مبتهجون بأنباء اللقاح، لكنهم بدأوا يدركون أن هناك العديد من التحديات، مثل المسائل اللوجيستية وأداء اللقاح".

وقال أوتشياما إن زيادة الإصابات فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة تجعل من الصعب على المستثمرين أن يحتفظوا برؤية متفائلة حيال التعافي الاقتصادي.

واستفادت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا في اليابان مثل مجموعة سوفت بنك من مكاسب حققتها نظيراتها الأمريكية. وارتفع سهم سوفت بنك ذو الثقل 1.5% تقريبا.

ومن بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس، قفز سهم نينتندو 4.3% لينهي خسائر امتدت لأربع جلسات متتالية.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.16% إلى 1726.23 نقطة منهيا مكاسب استمرت على مدى 7 جلسات على التوالي. وارتفعت 8 مؤشرات لقطاعات فرعية فقط في بورصة طوكيو من 33 مؤشر.

وانخفضت قطاعات مثل العقارات والطيران والشركات المالية، والتي صعدت بفضل آمال اللقاح، بين 1.32% و3.36%.